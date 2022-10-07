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被主管罵抄新聞 前記者怒告誹謗卻承認「我沒有問到」
一名曾任職於ET Today東森新聞雲的黃姓記者，不滿黃姓主管在群組指責「你的稿子有抄的」，提告加重誹謗，新北地檢署認為黃姓主管所言並未踰越言論自由，且黃姓記者曾在對話紀錄中坦承「抱歉沒有再額外確認」，黃姓主管不起訴處分。
黃姓主管去年7月5日在工作群組內，指責黃姓記者撰寫的新聞「沒有問到就直接抄？直接改寫？」、「你的稿子有抄的」、「抄就是抄、錯就是錯」，讓黃姓記者不滿，認為他是以不實訊息貶損她，提告加重誹謗。
偵查時，黃姓主管向檢方喊冤，稱黃姓記者確實沒有採訪就直接抄他媒報導，涉嫌抄襲，他才會在群組這樣說，並沒有詆毀黃姓記者名譽。
檢方調查發現，黃姓記者自己曾在對話紀錄坦承「抱歉沒有額外再確認」、「我沒有問到」，且還有未經她採訪、卻被她在報導中引用「表示」說法的人物向東森新聞雲投訴，認為黃姓主管並無捏造事實，未踰越言論自由，不起訴處分。
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