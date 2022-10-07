被主管罵抄新聞 前記者怒告誹謗卻承認「我沒有問到」

一名曾任職於ET Today東森新聞雲的黃姓記者，不滿黃姓主管在群組指責「你的稿子有抄的」，提告加重誹謗，新北地檢署認為黃姓主管所言並未踰越言論自由，且黃姓記者曾在對話紀錄中坦承「抱歉沒有再額外確認」，黃姓主管不起訴處分。

黃姓主管去年7月5日在工作群組內，指責黃姓記者撰寫的新聞「沒有問到就直接抄？直接改寫？」、「你的稿子有抄的」、「抄就是抄、錯就是錯」，讓黃姓記者不滿，認為他是以不實訊息貶損她，提告加重誹謗。

偵查時，黃姓主管向檢方喊冤，稱黃姓記者確實沒有採訪就直接抄他媒報導，涉嫌抄襲，他才會在群組這樣說，並沒有詆毀黃姓記者名譽。