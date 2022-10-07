竹聯幫詐騙新招！赴柬旅遊裝病回台詐保 41人遭訴

竹聯幫柬埔寨詐騙又見新招，勾結民眾赴柬旅遊裝病再回台詐保，北檢起訴41人。圖／聯合報系資料照片 竹聯幫綽號「北哥」的吳姓男子，涉嫌勾結不肖保險業務員，再安排缺錢民眾赴柬埔寨旅遊，持不實醫療或住院單據回台向保險公司詐保，自2016至2020年間藉此獲利數百萬元。檢警查出，詐保民眾中還有一位曾任電影《陽光普照》的邱姓臨演，台北地檢署今依詐欺等罪起訴涉案41人，並對吳男發布通緝。

檢警調查，這個詐保集團由吳男和綽號「仙女」的賴姓女子，負責在台尋找缺錢孔急的民眾，另有共犯於柬埔寨當地經營民宿配合。這些詐保民眾與吳南、賴女等人合謀，假裝前往柬埔寨旅遊，再藉口罹患登革熱、腸胃炎或車禍受傷住院等方式，回國後持不實的柬埔寨醫療單據向保險公司詐保。

為取信於保險公司，吳男等人還會要求配合詐保的民眾，至少必須在柬埔寨停留2到3週，再以上述理由詐保。後來保險公司發現，一名林姓男子於2016至2019年間，共前往柬埔寨3次，每次都車禍或得腸胃炎；另名張姓男子，自稱在柬埔寨罹患登革熱，返台後又被驗出陽性反應，若依登革熱潛伏期的時間反推，張男在柬埔寨時不可能沒染病，因此向檢警報案。

檢警調查，赴柬詐保的民眾中，有人事先就跟吳男等人談好如何拆帳，再赴柬裝病，也有人自己跑單幫，自付機票、飯店費用，向吳男介紹的當地詐保集團分子購買不實醫療、住院證明後回台詐保。

上述詐保民眾中，有人供稱到柬埔寨談生意，卻拿不出任何商業文件；有人在就醫資料上的住院期間，跑到夜店、酒店尋歡；更有民眾被保險公司發現，其用來申請理賠的診斷證明書，已被柬埔寨醫院公布並在網站上打上「FAKE（偽造）」字樣，詐保事實明確因而遭訴。