聽新聞
test
0:00 / 0:00
送白米、千元普渡箱 台中地檢用臉書公布抓里長候選人
台中市太平區陳姓里長候選人涉嫌送白米、發放千元救濟物資名義向選民尋求支持，台中地檢署今主動在臉書粉絲專頁發布新聞稿，指出昨天已去陳的競總等12地搜索，複訊後認為陳嫌疑重大，違反行賄罪，昨天命她3萬元交保。
台中地檢臉書粉絲專頁今天中午12點多貼出新聞稿，表示昨由檢察官黃裕峯凌晨6點指揮檢察事務官 、台中市刑警大隊及台中市調處等單位，搜索太平區陳姓里長候選人競選總部、受賄選民住處等12地。
中檢說，陳涉嫌從今年3月決定參選里長後，就在自己營業處所以發放救濟物資為名義，分送白米1包給選區內之低收入戶選民，並請託支持。
中檢表示，直到今年8月31日登記參選，陳又假借宮廟發放救濟物資名義，前往選區內列冊低收入戶選民 15人住處，親自發放普渡物品箱（市價預估超過1000元），同時發放競選文宣品，並請託選舉投票支持。
檢方昨複訊後認為陳涉犯違反選舉罷免法第 99條第1項投票行賄罪，諭知3萬元交保；據了解，被搜索對象為太平區勤益里陳姓女參選人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言