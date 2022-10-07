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送白米、千元普渡箱 台中地檢用臉書公布抓里長候選人

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市太平區陳姓里長候選人涉嫌送白米、發放千元救濟物資名義向選民尋求支持，台中地檢署今主動在臉書粉絲專頁發布新聞稿，指出昨天已去陳的競總等12地搜索，複訊後認為陳嫌疑重大，違反行賄罪，昨天命她3萬元交保。

台中地檢臉書粉絲專頁今天中午12點多貼出新聞稿，表示昨由檢察官黃裕峯凌晨6點指揮檢察事務官 、台中市刑警大隊及台中市調處等單位，搜索太平區陳姓里長候選人競選總部、受賄選民住處等12地。

中檢說，陳涉嫌從今年3月決定參選里長後，就在自己營業處所以發放救濟物資為名義，分送白米1包給選區內之低收入戶選民，並請託支持。

中檢表示，直到今年8月31日登記參選，陳又假借宮廟發放救濟物資名義，前往選區內列冊低收入戶選民 15人住處，親自發放普渡物品箱（市價預估超過1000元），同時發放競選文宣品，並請託選舉投票支持。

檢方昨複訊後認為陳涉犯違反選舉罷免法第 99條第1項投票行賄罪，諭知3萬元交保；據了解，被搜索對象為太平區勤益里陳姓女參選人。

台中地檢用臉書公布抓賄。圖／截取自中檢臉書粉專
台中地檢用臉書公布抓賄。圖／截取自中檢臉書粉專

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