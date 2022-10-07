男子懷疑帳單遭灌水 糾眾棒砸酒店過年獲輕判
謝姓男子與朋友今年大年初一到某酒店消費，懷疑帳單遭灌水，與店方起爭執，隔天凌晨謝竟糾眾持西瓜刀、球棒砸店，被捕後棄保逃。高雄地方法院認為，謝是一時衝動，雖侵害社會秩序安全，但沒波及公眾，輕判6月徒刑，可易科罰金。
判決指出，2月1日大年初一凌晨，謝姓男子（23歲）與朋友到高雄市新興區某酒店消費，結帳時，他認為酒店抬高消費金額而與店方爭執。隔天凌晨他心有不甘，便提議砸店，約7、8名男子拿西瓜刀、球棒，砸毀店酒店泊車櫃檯、酒精消毒器和招牌。
警方據報逮捕謝的王姓朋友，後來再拘捕謝到案，2人獲交保後，任由法院合法通知都沒到案，棄保潛逃，後來被捕。
法官認為，考量謝因年輕衝動、一時血氣方剛，思慮不周、輕估後果才觸法，但未造傷亡，犯後又坦承犯行，惡性不大，且妨害秩序罪的「公然聚眾」須是人數可隨時增加，謝等人聚集的人數固定，又無證據證明人數可隨時增加，現場失控可能性低，且暴行在深夜，無嚴重波及公眾或擴大現象，不對他加重其刑，判決6月，可易科罰金。
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