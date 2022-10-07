男子懷疑帳單遭灌水 糾眾棒砸酒店過年獲輕判

謝姓男子與朋友今年大年初一到某酒店消費，懷疑帳單遭灌水，與店方起爭執，隔天凌晨謝竟糾眾持西瓜刀、球棒砸店，被捕後棄保逃。高雄地方法院認為，謝是一時衝動，雖侵害社會秩序安全，但沒波及公眾，輕判6月徒刑，可易科罰金。

判決指出，2月1日大年初一凌晨，謝姓男子（23歲）與朋友到高雄市新興區某酒店消費，結帳時，他認為酒店抬高消費金額而與店方爭執。隔天凌晨他心有不甘，便提議砸店，約7、8名男子拿西瓜刀、球棒，砸毀店酒店泊車櫃檯、酒精消毒器和招牌。

警方據報逮捕謝的王姓朋友，後來再拘捕謝到案，2人獲交保後，任由法院合法通知都沒到案，棄保潛逃，後來被捕。