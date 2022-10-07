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「黃金署長」貪2千萬又上訴 找不到路閃鏡頭「貼人走」

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

消防署前署長黃季敏（左）被控貪汙，二審被判16年徒刑，褫奪公權8年，沒收2066萬元犯罪所得，因限制出境出海期限將屆，台灣高等法院今開訊問庭。黃為躲避媒體鏡頭，緊緊貼著其他人的背後行走。記者王宏舜／攝影
消防署前署長黃季敏（左）被控貪汙，二審被判16年徒刑，褫奪公權8年，沒收2066萬元犯罪所得，因限制出境出海期限將屆，台灣高等法院今開訊問庭。黃為躲避媒體鏡頭，緊緊貼著其他人的背後行走。記者王宏舜／攝影
消防署前署長黃季敏被控利用採購案索賄近2千萬元，並將贓款匯往境外，另圖利廠商台標公司2億元，換取招待出國；檢方依貪汙罪起訴黃求處無期徒刑，法院一審判黃18年，二審則改判為16年徒刑，褫奪公權8年，沒收2066萬元犯罪所得。黃與同案被告上訴最高法院，因限制出境出海期限將屆，台灣高等法院代開訊問庭，黃盼能解除禁令。

庭訊結束後，黃季敏見有媒體守候，為躲避鏡頭，一度想找看看高院刑事庭大廈是否有其他出口，但因圍堵疫情，所有人都必須走安檢門，黃只好壓低帽緣、緊貼在別人身後，再撐傘離去。

台北地檢署2012年偵辦黃季敏涉貪，收押後連續發動6波搜索，查扣17塊金磚、11塊金條，重量近20公斤，黃被戲稱為「黃金署長」。

黃季敏並指示時任副署長陳文龍（後接任署長，已退休）等人偽造簽文，陳一審被依偽造公文書罪判刑1年、緩刑2年；消防署資訊室科科員羅財全判刑6年，二審改判5年；黃訴涉「搜索燈」弊案部分，改判無罪。

黃被控在「亞航」、「無線電」等採購案收賄1924萬元，被依違背職務收賄、洗錢等罪判刑；另在「遠距無線電通訊系統」等建置案中，因圖利台標公司被判刑。

台標與法商阿爾卡特廠合作，黃季敏竟以署長名義赴法考察，一件採購案考察8次，但考察的卻都是知名景點，例如「香坡堡」、「水道橋」、「亞維儂」，動機和適法性有疑慮。檢方原估算台標不法獲利1207萬元，但一審調查發現，黃季敏使台標獲違約利得、提前領取工程款、遞補得標達2億3152萬元利益，決定將金額沒收。

因黃季敏等被告和檢察官都上訴，高院今就是否延長出境出海限制開訊問庭，多名被告希望能減少定期到派出所報到的頻率，也希望能解除出境出海限制。

但高檢署公訴檢察官表示，黃季敏等人犯的是重罪，限制出境出海的原因仍存在，為確保訴訟程序能順利進行，應延長處分。是否延長限制，合議庭評議後裁定。

黃季敏 考察 收賄

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