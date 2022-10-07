才結婚2年老公遇凶殺慘死 狠同事刺穿胸腔、鐵條猛毆

台中吳姓男子和賴姓同事相處不睦，去年失控拿鐵條朝賴痛毆又以牛排刀猛刺，賴遭刺穿胸腔深達10公分慘死，吳刑事被依殺人罪判14年半，賴的妻子再向他求償近300萬元；法院審酌，賴的妻子才剛結婚2年先生就遭凶殺，心痛、精神打擊難以言喻，判吳應給付賴妻268萬元，可上訴。

檢警調查，吳男在西屯某人力公司擔任派遣工，平時和同宿舍的賴男相處不睦，去年7月14日深夜11點多各持1把牛排刀、鐵條跑到員工宿舍，見賴坐在椅子上就拿鐵條揮打，又以牛排刀從他後背猛刺進胸腔，對方倒臥血泊沒有動靜，吳還繼續用鐵條打他背部害賴慘死。

吳男犯後逃逸，警方攻堅時他還發狂拿雨傘、長棍衝出門亂揮，最後被噴辣椒水壓制在地，吳落網在警詢、偵查及審理時均坦承不諱；法醫解剖發現，賴男左上背遭銳器刺入創徑達10.5公分，造成胸腔積血水1700毫升。

宿舍其他員工證稱，吳、賴平時因使用廁所問題相處不睦；吳也表示，因為和賴男相處不愉快，才會將牛排刀收起來防身。法院認為他殺人決意甚堅，下手有殺人故意明確，刑事部分今年2月依殺人罪判他14年6月，褫奪公權5年。

賴的妻子提起刑事附帶民事損害賠償，主張先生遭吳男殺害，包括醫療費、喪葬費、扶養費及精神撫慰金140萬元等，一共向吳求償289萬4378元；對此，吳僅就扶養費部分爭執，認為賴妻求償金額過高。