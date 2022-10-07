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雲林查獲首樁現金賄選 麥寮鄉代參選人5千元買票

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林查賄第一起現金賄選案，經多方蒐證展開搜索並傳喚涉案人到案說明，受賄者主動交回收受的5千元現金。圖／雲林地檢署提供
雲林查賄第一起現金賄選案，經多方蒐證展開搜索並傳喚涉案人到案說明，受賄者主動交回收受的5千元現金。圖／雲林地檢署提供
雲林縣麥寮鄉許姓鄉民代表參選人，近日前以5千元透過樁腳向選民買票，雲林地檢署查賄案小組經蒐證後，昨晚傳喚涉嫌收賄的2名樁腳和選民，他們承認許姓參選人向他們買票並繳回5千元現金，許遭聲押，原先否認買票，後來向法官坦承賄選後，被以10萬元交保候傳，這也是雲林縣查獲的第一起現金買票案。

雲林檢警調查賄專案小組連日來接獲不少賄選情資，即分派專責檢察官分駐各分局指揮查賄，近日鎖定海線地區的部分參選人，檢察官黃晉展獲得麥寮鄉民代表參選人線索，昨天指揮雲林刑警大隊、台西分局、雲林調查站、移民署雲林專勤隊進行蒐證。

檢察官見事跡成熟，今天兵分多日搜索，並通知許姓鄉民代表參選人，以及可疑受賄樁腳、民眾共3人到案，兩名涉嫌收賄的樁腳和選民，坦承收受許的賄選，並自動繳回不法所得5000元。

檢察官進一步訊問許姓參選人，但他矢口否認賄選，檢察官即以涉嫌違反選罷法嫌疑重大為由，向法院聲請羈押，今天上午雲林地方法院開聲押庭，許嫌改口向法官坦承犯行，法院裁定以10萬元具保候傳。

檢方指出，許姓參選人涉嫌於登記參選後，透過樁腳以每票現金1000元，向選區的選民交付賄賂，請求投票支持。經檢警多日蒐證並傳喚參選人、樁腳、選民等3人到案說明，涉案人自動繳回賄選現金。

雲林地檢署主任檢察官吳文城指出，選舉逼近，查賄專案小組已部署重兵在各地查賄，希望參選人不要抱僥幸之心，也歡迎民眾踴躍檢舉，檢舉人身份均嚴格保密，且可獲得高額檢舉獎金，打擊賄選全民一起來。

雲林查賄第一起現金賄選案，受賄者主動交回收受的5千元現金。圖／雲林地檢署提供
雲林查賄第一起現金賄選案，受賄者主動交回收受的5千元現金。圖／雲林地檢署提供
雲林查賄第一起現金賄選案，經多方蒐證展開搜索，受賄者主動交回收受的5千元現金。圖／雲林地檢署提供
雲林查賄第一起現金賄選案，經多方蒐證展開搜索，受賄者主動交回收受的5千元現金。圖／雲林地檢署提供
雲林查賄第一起現金賄選案，經多方蒐證展開搜索，受賄者主動交回收受的5千元現金。圖／雲林地檢署提供
雲林查賄第一起現金賄選案，經多方蒐證展開搜索，受賄者主動交回收受的5千元現金。圖／雲林地檢署提供
雲林查賄第一起現金賄選案，經多方蒐證展開搜索，受賄者主動交回收受的5千元現金。圖／雲林地檢署提供
雲林查賄第一起現金賄選案，經多方蒐證展開搜索，受賄者主動交回收受的5千元現金。圖／雲林地檢署提供

雲林 樁腳 賄選 2022大選 雲林縣選舉

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