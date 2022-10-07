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台肥赴陸投資賠3億 董座鍾榮吉等3高層遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

上市公司台灣肥料2011年赴陸投資大陸旭昌化學科技，5年後不僅大賠3億元鍛羽而歸，還涉嫌違法為注資旭昌向國內銀行擔保貸款，造成公司1千萬美元（台幣3億964萬元）重大損害。台北地檢署7日偵結，依違反證交法損害公司資產罪嫌，起訴曾任立法院副院長的台肥前董事長鍾榮吉、前副總周偉馨及前投資處長劉奕鐘3人。

原為國營事業的台肥，1999年後轉為民營化，行政院農委會是背後大股東，為泛公營事業。曾任立法院副院長的鍾榮吉，2008年9月17日接任台肥董座，任內推動台肥藉由境外子公司，與昆山炫興化學品國際貿易子公司晉群國際，以51％、49％持股比例，合資成立境外的旭昌化學科技，再轉投資旭昌化學科技（昆山），準備設立電子廠進軍當時正崛起的中國晶圓供應鏈。。

後來民進黨前立委蘇治芬爆料，台肥雖與晉群合資成立旭昌化學，台肥持股比例更高於晉群，卻無法主導旭昌董事會，公司更被設計成總經理制，而台肥僅有一名技術副總和財務經理進入經營團隊，完全起不了作用。2013年第四季，旭昌昆山廠完工開始投產，但營運狀況始終未見起色，隔年便將資金燒完。

檢調發現，台肥投資旭昌過程涉嫌違反公開發行公司內部章程的「資金貸與及背書保證作業程序」，僅因旭昌建廠急需採購設備資金，台肥便在董事會不知情下，同意連帶保證該筆千萬美元的借貸，最後旭昌連年虧損，經營依舊不見起色，2016年宣告清算解散，台肥不僅投資本金泡湯，還得負擔上述千萬美元貸款。

檢方清查，當時台肥向上海商銀申貸的款項，確實都流向旭昌，未進私人口袋，但鍾榮吉、周偉馨、劉奕鐘3人，明知台肥只投資旭昌51%股份，卻在2011年12月15日的「旭昌開曼公司銀行融資背書保證案審議會」中，同意為貸款付全額連帶保證責任，造成台肥重大損失，因此依法起訴。

曾任台肥董事長的前立委鍾榮吉（中）因涉嫌投資陸廠造成公司重大損失遭北檢起訴。記者張宏業／攝影
曾任台肥董事長的前立委鍾榮吉（中）因涉嫌投資陸廠造成公司重大損失遭北檢起訴。記者張宏業／攝影

立法院 行政院 民進黨

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