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值戰備情還跑到營外喝到吐 空軍3軍士官起訴

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

空軍司令部楊梅防空飛彈營區今年２月傳風紀案件，３名值戰備勤的軍、士官不但擅離職守，跑到營區大門外的馬路邊喝酒喝到吐，今天被桃園地檢署起訴（示意圖）。本報資料照片
空軍司令部楊梅防空飛彈營區今年２月傳風紀案件，３名值戰備勤的軍、士官不但擅離職守，跑到營區大門外的馬路邊喝酒喝到吐，今天被桃園地檢署起訴（示意圖）。本報資料照片
空軍司令部楊梅防空飛彈營區今年2月傳風紀案件，3名值戰備勤的軍、士官不但擅離職守，跑到營區大門外的馬路邊喝酒喝到吐，返營後還大聲喧鬧，驚動大門哨兵和連長，經憲兵調查後，今天被桃園地檢署分別依陸海空軍刑法廢弛職務罪和擅離勤務所在地罪起訴。

檢方調查，事情發生在今年2月9日，涉案軍士官分別是該營區第2連歐姓中尉副排長、陳姓中士飛彈發射士和張姓下士通信士。歐姓中尉３人當天均輪值戰備，分別有軍車車長和軍械庫保管人等要務，需全天待命，但當天晚上8時許，張、陳2人先開車離營，在營區大門外的聯外道路與其他外宿官兵在車上喝酒，歐在晚間9時接到張電話邀約，也離營赴約共飲。

該營5名軍士官兵在營區大門外直接開喝暢飲，期間還有人酒醉嘔吐，喧鬧到晚上11時許才返營。後來，全案因張姓下士酒醉大聲喧嘩驚動哨兵，連長得知此情，將擅離職守的3人送交憲兵隊調查；偵訊時，歐姓中尉3人均坦承。

檢方認為，張姓下士酒醉無法繼續執勤，涉犯陸海空軍刑法廢弛職務罪，另外2人雖然清醒，但擅離職守也涉犯擅離勤務所在地罪，全案今天偵結起訴。

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