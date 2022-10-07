高雄茶行購大陸茶華麗轉身變台灣高山茶 檢調抄獲百噸

高雄岡山某知名茶行，涉嫌進口來自大陸的茶葉，透過「洗產地」的方式，購入充當台灣高山茶，日前遭農糧署抽驗發現並函轉檢方調查，檢調兵分多路查扣共5995箱約107公噸的「境外茶」，若全數售出，初估不法獲利破億；檢方帶回多名涉案人，訊後將2人列為被告，分別以30、60萬元交保。

調查發現，經營茶行的謝姓家族成員中，同時也在大陸某負責生產並收購茶葉的公司擔任股東；並在2016年12月起，由對岸的公司收購金萱、烏龍、鐵觀音等茶種茶葉後，再將茶葉原料運抵越南，雇當地工人加工並標註產地為越南，藉此「洗產地」。

變更茶葉原料原產地後，以謝姓家族開設的公司名義，從越南購買並申請報關進入台灣，藉此迴避不能進口中國茶的走私規定，也降低遭海關阻擋風險；最後運抵南投名間無名茶葉工廠分裝，透過高雄岡山某知名茶行出售。

直到近日農糧署抽驗該茶行茶葉，鑑別該茶行茶葉疑有「境外茶」，函轉橋頭地檢署調查，並由檢察官梁詠鈞、李侃穎指揮高雄市調查處、南部地區機動工作站及南投縣調站，協同農糧署、食品藥物管理署、高雄市政府衛生局、南投縣政府 衛生局及關務署高雄關，分別在9月29日及10月5日到高雄市岡山區及南投縣名間鄉等地搜索。

檢調帶回謝姓家族等涉案人，並扣押疑似違法輸入的大陸茶葉，共5995箱約107公噸，若以充當台灣高山茶以每台斤千元計算，不法獲利將超過上億元。

檢方認，謝姓家族中茶行負責人及茶行負責人的胞弟，涉刑法255條第1 項、第2項之妨害農工商罪嫌；刑法第339條第1項之詐欺罪嫌及懲治走私條例第2條第1項之私運管制物品進口罪嫌。