快訊

台南殺警案首次開庭 殉職警曹瑞傑胞兄：要看著林信吾進棺材

用嘴啃咬修邊！國軍麵包供應商被爆製作「口水麵包」

下午1時13分花蓮規模4.5地震 最大震度4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄茶行購大陸茶華麗轉身變台灣高山茶 檢調抄獲百噸

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄岡山某知名茶行，涉嫌進口來自大陸的茶葉，透過「洗產地」的方式，購入充當台灣高山茶，日前遭農糧署抽驗發現並函轉檢方調查，檢調兵分多路查扣共5995箱約107公噸的「境外茶」，若全數售出，初估不法獲利破億；檢方帶回多名涉案人，訊後將2人列為被告，分別以30、60萬元交保。

調查發現，經營茶行的謝姓家族成員中，同時也在大陸某負責生產並收購茶葉的公司擔任股東；並在2016年12月起，由對岸的公司收購金萱、烏龍、鐵觀音等茶種茶葉後，再將茶葉原料運抵越南，雇當地工人加工並標註產地為越南，藉此「洗產地」。

變更茶葉原料原產地後，以謝姓家族開設的公司名義，從越南購買並申請報關進入台灣，藉此迴避不能進口中國茶的走私規定，也降低遭海關阻擋風險；最後運抵南投名間無名茶葉工廠分裝，透過高雄岡山某知名茶行出售。

直到近日農糧署抽驗該茶行茶葉，鑑別該茶行茶葉疑有「境外茶」，函轉橋頭地檢署調查，並由檢察官梁詠鈞、李侃穎指揮高雄市調查處、南部地區機動工作站及南投縣調站，協同農糧署、食品藥物管理署、高雄市政府衛生局、南投縣政府 衛生局及關務署高雄關，分別在9月29日及10月5日到高雄市岡山區及南投縣名間鄉等地搜索。

檢調帶回謝姓家族等涉案人，並扣押疑似違法輸入的大陸茶葉，共5995箱約107公噸，若以充當台灣高山茶以每台斤千元計算，不法獲利將超過上億元。

檢方認，謝姓家族中茶行負責人及茶行負責人的胞弟，涉刑法255條第1 項、第2項之妨害農工商罪嫌；刑法第339條第1項之詐欺罪嫌及懲治走私條例第2條第1項之私運管制物品進口罪嫌。

檢方訊後，向法院申請羈押謝姓茶行負責人，法院訊問後諭知60萬元交；胞弟則諭知30萬元交保。

高雄岡山某知名茶行，涉嫌進口來自大陸的茶葉，近日遭檢調搜索，查扣共5995箱約107公噸的「境外茶」。記者陳弘逸／翻攝
高雄岡山某知名茶行，涉嫌進口來自大陸的茶葉，近日遭檢調搜索，查扣共5995箱約107公噸的「境外茶」。記者陳弘逸／翻攝
高雄岡山某知名茶行，涉嫌進口來自大陸的茶葉，近日遭檢調搜索，查扣共5995箱約107公噸的「境外茶」。記者陳弘逸／翻攝
高雄岡山某知名茶行，涉嫌進口來自大陸的茶葉，近日遭檢調搜索，查扣共5995箱約107公噸的「境外茶」。記者陳弘逸／翻攝
高雄岡山某知名茶行，涉嫌進口來自大陸的茶葉，近日遭檢調搜索，查扣共5995箱約107公噸的「境外茶」。記者陳弘逸／翻攝
高雄岡山某知名茶行，涉嫌進口來自大陸的茶葉，近日遭檢調搜索，查扣共5995箱約107公噸的「境外茶」。記者陳弘逸／翻攝

茶葉 南投 衛生局

延伸閱讀

大陸國慶檔電影票房冷颼颼 僅萬里歸途一枝獨秀

斯里蘭卡總統：將在中共二十大後與大陸進行債務談判

全民運／龍舟拔河廝殺激烈 北市新北高雄各收1金

西城男孩成軍24年 明年2月首度前進高雄開唱

相關新聞

雲林查獲首樁現金賄選 麥寮鄉代參選人5千元買票

雲林縣麥寮鄉許姓鄉民代表參選人，近日前以5千元透過樁腳向選民買票，雲林地檢署查賄案小組經蒐證後，昨晚傳喚涉嫌收賄的2名樁...

魏應充罰金刑定10年 扣已執行7年「不想入獄要繳109萬」

頂新前董事長魏應充因混油案數度入獄，最高法院7月再判魏9年2月定讞，包括4年10月不得易科罰金需入獄、4年4月得易科罰金...

「黃金署長」貪2千萬又上訴 找不到路閃鏡頭「貼人走」

消防署前署長黃季敏被控利用採購案索賄近2千萬元，並將贓款匯往境外，另圖利廠商台標公司2億元，換取招待出國；檢方依貪汙罪起...

才結婚2年老公遇凶殺慘死 狠同事刺穿胸腔、鐵條猛毆

台中吳姓男子和賴姓同事相處不睦，去年失控拿鐵條朝賴痛毆又以牛排刀猛刺，賴遭刺穿胸腔深達10公分慘死，吳刑事被依殺人罪判1...

台肥赴陸投資賠3億 董座鍾榮吉等3高層遭訴

上市公司台灣肥料2011年赴陸投資大陸旭昌化學科技，5年後不僅大賠3億元鍛羽而歸，還涉嫌違法為注資旭昌向國內銀行擔保貸款...

值戰備情還跑到營外喝到吐 空軍3軍士官起訴

空軍司令部楊梅防空飛彈營區今年２月傳風紀案件，３名值戰備勤的軍、士官不但擅離職守，跑到營區大門外的馬路邊喝酒喝到吐，返營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。