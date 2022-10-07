板橋警聯手監理站聯合稽查 昨取締14輛汽機車違規改裝

新北市板橋警分局昨晚與板橋監理站人員板橋區溪城路執行聯合稽查，2小時共攔查近200輛汽機車，其中擅自改裝LED強光燈10件，變更燈色4件，取締14輛機車違規改裝車燈，另查獲無照駕駛2件，電動自行車違規1件，監理站限期召回檢驗12件，還有3輛機車改裝排氣管產生噪音，一併通報新北市環保局檢驗3件。

板橋警方表示，依道路交通管理處罰條例規定，車輛變更LED頭燈可處2400元至9600元罰鍰，變更燈色可處900元至1800元，會持續在板橋轄區重要路口採取口袋戰術，及以機動測速照相、交通稽查等方式來針對改裝車、改裝排氣管等車輛取締、告發，呼籲民眾勿擅自違法改裝車輛。