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板橋警聯手監理站聯合稽查 昨取締14輛汽機車違規改裝

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市板橋警分局昨晚與板橋監理站人員板橋區溪城路執行聯合稽查，2小時共攔查近200輛汽機車，其中擅自改裝LED強光燈10件，變更燈色4件，取締14輛機車違規改裝車燈，另查獲無照駕駛2件，電動自行車違規1件，監理站限期召回檢驗12件，還有3輛機車改裝排氣管產生噪音，一併通報新北市環保局檢驗3件。

板橋警方表示，依道路交通管理處罰條例規定，車輛變更LED頭燈可處2400元至9600元罰鍰，變更燈色可處900元至1800元，會持續在板橋轄區重要路口採取口袋戰術，及以機動測速照相、交通稽查等方式來針對改裝車、改裝排氣管等車輛取締、告發，呼籲民眾勿擅自違法改裝車輛。

交通部四季交通安全專案第四季執法重點為「非號誌化路口行車安全」，警方將嚴格取締各項交通違規，尤其是「駕駛用路人於路口看到『停』標誌或標線、閃光紅燈，請停車確認橫向無來車或行人，再開車」，民眾切勿心存僥倖，以免違規受罰造成荷包失血。警方強調，酒後駕車加重處罰新法上路，飲宴無論是飲用酒類或食用含酒精成分的薑母鴨、燒酒雞及羊肉爐等湯頭，酒測值超標均將加重處罰，10年內累犯還要公布姓名及照片。

新北市板橋警分局與板橋監理站人員昨晚執行聯合稽查，攔查近200輛汽機車，取締14輛車違規改裝車燈。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋警分局與板橋監理站人員昨晚執行聯合稽查，攔查近200輛汽機車，取締14輛車違規改裝車燈。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋警分局與板橋監理站人員昨晚執行聯合稽查，攔查近200輛汽機車，取締14輛車違規改裝車燈。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋警分局與板橋監理站人員昨晚執行聯合稽查，攔查近200輛汽機車，取締14輛車違規改裝車燈。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋警分局與板橋監理站人員昨晚執行聯合稽查，攔查近200輛汽機車，取締14輛車違規改裝車燈。記者王長鼎／翻攝
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新北市板橋警分局與板橋監理站人員昨晚執行聯合稽查，攔查近200輛汽機車，取締14輛車違規改裝車燈。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋警分局與板橋監理站人員昨晚執行聯合稽查，攔查近200輛汽機車，取締14輛車違規改裝車燈。記者王長鼎／翻攝

監理站 電動自行車

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