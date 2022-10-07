口吃患者變超級講師！他海內外吸金逾億元判關10年定讞
泰旺企管顧問公司董事長廖泰宇曾出版傳記「從口吃患者到超級講師」，招攬下線投資人加入「以太世界」投資方案，海內外吸金逾億元，最高法院依非法經營銀行業務且犯罪財物1億元以上之罪，判他10年定讞。
另外，永約教會女牧師洪雅蕙也加入「以太世界」投資方案，鼓吹教友和民眾當下線，判刑2年，宣告緩刑5年；從事外匯業務的陳力心判2年，沒收9萬美元確定。
廖泰宇曾出書「從口吃患者到超級講師」，對外自稱「廖偉辰」、「Star 老師」，2017年5月起至2018年9月間，先後擔任馬來西亞籍男子「陳治伸」創設的「凱莉星球」、「以太世界」等投資方案台灣負責人。
洪雅蕙2017年7、8月間以投資「以太世界」名義吸收下線，再由廖泰宇等人召開投資說明會，講解「以太世界」的投資原理和獎金制度招攬下線會員。
洪雅蕙還在教會辦公室內向投資者解說「以太世界」的出金流程、網站操作，對外積極宣講、遊說民眾參加。2018年6月，因「以太世界」無法按期支付約定的紅利、獎金，洪雅蕙、廖泰宇等人又對外推廣「兆金皇朝」案，再招攬下線吸金。
更一審指出，廖泰宇招攬陳力心、洪雅蕙等人後，在台灣、日本吸金新台幣2億2126萬、美金21萬9千美元及日幣2700萬，廖從中賺取新台幣2311萬、美金2萬1900和日幣270萬的利益。陳力心從中獲取美金9萬利益、洪雅蕙則獲取78萬元。
更一審認為，廖泰宇、陳力心、洪雅蕙造成眾多投資人重大財產損失，危害金融秩序，欠缺法治、尊重他人財產觀念，其中廖因馬勝集團非法吸金案遭判刑還不知悔改；陳力心是上層投資人，負責收錢再轉給廖，但參與與吸金程度不若廖；洪雅蕙身為牧師卻沒傳道，還利用教會來解說投資、出金與操作，因此分別量刑。
案件上訴，最高法院認為更一審判決沒有違誤，駁回上訴，全案定讞。
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