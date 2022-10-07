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三中案唯一有罪！蔡正元嘆預期壽命「剩8年」 盼法官別限制出境出海
前立委蔡正元被控利用中影股權交易機會，私吞阿波羅投資公司資產，一審認定他犯罪所得高達2.8億元，依業務侵占判蔡3年6月徒刑、商業會計法6月徒刑，得易科罰金，成為三中案唯一有罪被告。因限制出境出海期限將屆，台灣高等法院今開訊問庭，蔡說自己已70歲，預期壽命「只剩8年」，希望別再做限制。
檢方指蔡正元將相關款項用來支付房貸、裝潢、競選立委廣告託播費等，並故意漏登會計項目，涉犯業務侵占、背信、公益侵占、商業會計法財報不實罪等。高院今年2月裁定蔡自2月18日起限制出境、出海8月，因期限將屆，高院今開訊問庭來決定是否延長限制。
蔡正元向法官說，自己已經70歲了，依照我國男性平均壽命來看，能預期的壽命「只剩下8年」。蔡說，5年前被羈押，當時小女兒還未出世，現在女兒才4歲大，他沒有理由拋下女兒逃亡。
「那時候檢察官說羈押2個月就交保」蔡抱怨後來2個月滿，檢方突增加指控他犯公益侵占罪，他自認為了中影勞苦功高，卻被扭曲、冠上莫須有的指控。蔡說，比起被控不法侵占的金額，他的財務、生命風險還更大。
這幾年新冠肺炎疫情不退，蔡正元認為限制他不能出境出海「很沒有意義」，他連龜山島、澎湖都不能去，希望法官體察實際狀況、解除限令。
高檢署公訴檢察官邱智宏則認為蔡至今否認犯罪，一審判中度自由刑，伴隨逃亡高度可能，且犯罪所得2.8億元未扣案，有繼續限制出境出海必要。邱也解釋，檢察官偵查案件的狀態本來就是浮動的，不能說是「突然增加罪名」。
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