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縱容素人女友幫人打肉毒桿菌 法官告發「學霸醫師」違反醫師法

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
兼職開設旅館、知名吳姓醫學美容醫師的前任潘姓女友，未經衛福部核准擅自輸入注射液、胎盤素等藥品及醫材，依輸入禁藥罪判刑1年；台北地院審理時，發現吳也有犯行未偵辦，職權告發吳違反醫師法等3罪。

吳是「學霸級」醫療從業人員，一路從建國中學、台大醫學院畢業考上醫師執照，曾在教學醫院任職，後來自行開業主攻醫美醫療業務，上過電視節目談健康、養生相關話題，在業界頗活躍。

法院合議庭告發吳姓醫師的3大罪狀，包括違反醫師法、業務上登載不實文書罪，以及偽證罪，檢察官必須分案偵辦。

依刑事判決內容指出，潘姓女子於2019年10月在吳開設的青年旅店為人打肉毒桿菌時，吳本人在場，卻容任潘女為人進行侵入性治療，吳是違反醫師法的共犯。

其次，吳姓醫師2019年11月8日出境、2019年11月12日入境，不可能在此期間在自己的診所診斷病人，卻開立落款時間「2019年11月9日」的虛偽醫囑、診斷證明、處方箋，吳又涉犯業務上登載不實文書罪。

此外，吳對出國期間有沒有在診所執業的問題，於法院審理潘女時證稱「2019年11月9日我確實有在診所內幫人看診」等，再犯偽證罪，法官認為，吳犯的3個罪名，應依法向檢察官職權告發。

吳姓醫美醫師與潘姓女子原是男女朋友，潘女在吳開設的青年旅館擔任主管。台北地檢署指控，潘女與吳2019年11月將違禁藥品放置在潘女托運的行李箱內，潘女再以同行李姓旅客的名義托運，3人自香港搭機返台。

財政部關務署台北關驗關查獲後，將潘女移送地檢署追究刑責，檢方依藥事法輸入禁藥罪起訴潘女。

潘女否認犯罪，不過，法官查出她未取得醫師資格，曾自稱是「黃醫師」違法幫人施打肉毒桿菌、玻尿酸、埋線並且收費，考量證人證詞、潘女供述等證據，判潘女有期徒刑1年，宣判時一併告發吳姓醫師。

醫師 醫美

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