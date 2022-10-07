高雄女騎單車遊美術館遭「未繫繩狗」狂吠 男友護花掏刀嗆狗主人

高雄市梅姓女子昨傍晚和崔姓男友至美術館遊玩，梅女騎單車閒晃時，未繫繩的黑狗在後狂吠，並追逐2人，崔為了護花，掏出長約10公分短刀，嗆狗主人，當場和飼主友人起口角後離去，警方獲報查出崔住在桃園，將通知他到案說明。

警方調查，家住鼓山區的梅姓女子，昨天傍晚和崔姓男友（50歲）連袂至美術館遊玩，當時梅女騎微笑單車在館內周圍遊晃，崔男則徒步陪伴身旁，後來出現一隻未繫繩的黑狗，追著梅女後方狂吠。

原本梅、崔2人未予理會，後來黑狗又追在後方，只見崔男落荒逃離現場，梅女嚇得騎單車緊跟在後。

2人到平地後，崔男對著女飼主嗆「這誰的狗？」女飼主身旁的簡姓男友人(59歲)出面緩頰，遭暴怒的崔男辱罵「畜生」，崔並掏出一把長約10公分的小刀，雙方起口角後，梅勸阻男友後，2人才離開現場。

事後，簡男報警，聲稱遭人持刀恐嚇，但不須警方到場，但希望警方加強巡邏；警方調閱監視畫面後，再聯繫簡男到案陳述案發情形，簡才表達要對崔男提出公然侮辱告訴，並舉發崔男無故攜帶具殺傷力刀械。

警方依規定受理簡男報案後，查出梅女住處，因崔男人在桃園，後續將通知崔到案說明。

警方表示，依動物保護法第29條規定:「無成年人伴同或未採取適當防護措施，使具攻擊性寵物出入於公共場所或公眾得出入之場所」，可處3萬至15萬罰鍰。另動物保護法第7條規定「飼主應防止其所飼養動物無故侵害他人生命、身自由或財產」，民眾若因寵物飼主未依規定防護而造成危害，可向飼主提出告訴或求償。