在北市議員參選人住家外放炮、嗆聲 無業男涉嫌恐嚇遭逮

李姓男子8、9月間多次到台北市某議員參選人住家外放鞭炮、咆哮，嗆「幫國家做大事的人還在睡」，轄區松山警分局獲報介入偵辦，經通知李男未果，昨循線將其拘提到案，詢後依恐嚇罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方調查，被害人是民進黨籍台北市松山、信義區市議員參選人，42歲李男平時無業，8月10、26、30日及9月13日等4天，獨自到市議員參選人位在台北市松山區的住處外潑灑麵線、稀飯、燃放鞭炮、大聲咆哮，嗆聲「幫國家做大事的人還在睡！」參選人不堪其擾，報警處理。

警方介入後掌握李男身分，通知他到案未果，昨晚持票前往李男位在新北市汐止區的租屋處將其拘提到案，李男雖坦承犯行，但含糊其詞，僅稱「心生不滿，喝醉酒就失控脫序」，警詢後依恐嚇罪嫌將李男移送台北地檢署偵辦。

警方呼籲，警方不容許違法暴力情事，若有不法，定將究辦，以維護社會秩序及安全。