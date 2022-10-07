不滿被分手…南投恐怖情人埋伏女友猛撞「來回輾」宣判下場出爐

南投恐怖情人埋伏情殺女軍人，全身右肩胛骨、第五腰椎、雙側骨盆骨折，左側股骨幹粉碎性骨折，骨盆及左下肢變形，傷勢相當嚴重。圖／翻攝自網路論壇Dcard 南投集集兵整中心今年5月初驚傳一起感情糾紛，恐怖情人竟在女方父親面前開車衝撞女友並倒車直接兩次輾過去，以至於女方全身多處挫傷骨折，連骨盆都被撞到變形，多次開刀後，可能面臨下半身多處骨折，南投地院審理後認定張男兩次衝撞行為毫無減速，客觀上有足以致人於死動機，宣判殺人未遂罪成立，處有期徒刑7年2月，可以上訴。

判決書指出，受害者吳姓女子家住名間鄉，是志願役女軍人，5月8日晚間9點多回到集集兵整中心歸營時，交往多年男友張男，因不滿分手則開車尾隨，雙方於軍營大門前停下，正當吳女下車拿行李時，張男竟然基於殺人犯意，從後方猛踩油門朝吳女衝撞，見她倒地不起，竟然不顧吳父阻攔，再次踩油門往吳女下半身輾過去。

面對檢方偵訊時，張男初起辯稱不是故意等語，但監視器清楚拍下，顯示張男早有預謀，且2次故意衝撞，根本想致女方於死地；一審時，張男先向法官坦承犯案，但卻辯稱，自己是朝吳父車輛衝撞，且他當時沒有看到女方倒地，加上一旁是橋面，他剛好被卡住無法順利開門察看，才會不慎輾對方，沒有要害吳女於死的意思，而離開現場是怕吳父追上來，回家後才想要去自首，剛好警方就來了。

承審法官認為，監視器中被告張男兩次衝撞行為，毫無減速，若知道不慎撞到人，也應該馬上下車查看，認定張男一連串行為，是具有殺人之故意，根本是卸責之詞不足採信，且造成被害者極嚴重之傷害，客觀上足以致人於死。