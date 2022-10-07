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不滿二手菸長期飄到住處 7旬婦偕女棍打吸菸男吃官司下場曝

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

不滿長期二手菸，7旬婦偕女棍打鄰居吸菸男吃上官司。圖／本報資料照片
不滿長期二手菸，7旬婦偕女棍打鄰居吸菸男吃上官司。圖／本報資料照片
年過7旬李黃姓婦人因不滿對街的莊姓男子抽菸長期菸味飄到住家，日前雙方又因二手菸味隔路發生爭執，李黃婦涉嫌恫稱不搬走將對莊男不利，女兒李女甚至持木棍跑到對街涉嫌棍打莊男，案經莊男提告；嘉義地院對李黃婦母女分別依恐嚇危害罪、傷害罪處罰金6千元、1萬元。

年約73歲的李黃婦與年約53歲李女是母女，倆人住在嘉義市東區，莊男住在對街，母女倆因為莊男抽菸長期菸味飄散到住家而深感不滿，今年5月21日上午6時42分許，李黃婦在住處與莊男隔路發生爭執，李黃婦涉嫌對莊男恫稱「跛腳鬼，叫你搬走你不搬走，我要花十幾萬來叫人把你殺死」等語，令莊男心生畏懼；李女涉嫌持木棍1支快步跑過馬路至莊男住處外朝莊男腹部揮擊1下後離去，莊男受有腹壁挫傷併擦傷的傷害。案經莊男報警，檢警偵訊後檢察官向法院聲請簡易判決處刑。

法官審酌，雙方因抽菸菸味長期飄送發生不愉快，被告2人應該以理性、和平的途徑溝通、解決，告訴人所受傷勢尚屬輕微，母女倆犯後坦承犯行，但未能與告訴人和解、賠償，或是取得諒解。又被告李黃婦已逾70歲的高齡、被告李女領有重度身心障礙證明等，分別對被告李黃婦量處犯恐嚇危害安全罪，處罰金6千元，李女犯傷害罪，處罰金1萬元，皆可易服勞役，以1千元折算1日。可上訴。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

抽菸 恐嚇 傷害罪

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