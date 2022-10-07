照顧病妻30年悶死她得坐牢 夫喊：我有心碎症候群

69歲男子蔡萬建不忍妻子中風臥榻30年，在醫院以塑膠袋悶死妻子，被依家暴殺人罪起訴；法院開庭，檢辯都求情，台北地方法院判蔡2年6月徒刑。台灣高等法院昨行準備程序，蔡突稱自己罹「心碎症候群」，肇因煩惱，並說殺妻是在精神崩潰下所為。

蔡妻因長期受病痛折磨，檢方指控蔡於2020年9月5日，在台北長庚醫院拿裝有衛生紙的塑膠袋悶死妻子，接著走向護理站說「我太太解脫了」。

蔡妻經過5天急救，仍因腦部缺氧、肺炎等併發症宣告不治，司法相驗後，檢察官依家暴殺人罪偵辦，蔡萬建從不抗辯、始終認罪，檢方起訴時即認為犯案動機可憫，建議法院從輕量刑。

律師認為本件是「慈悲謀殺」，偵查檢察官未依重罪聲押，公訴檢察官只在意蔡萬建有沒有責任能力，律師在一審時還一度聲請法官聆聽死者的哀嚎聲，證明蔡殺人是為了幫妻子解脫。法官指定長庚醫院對蔡萬建做精神鑑定，報告顯示他殺妻當下精神正常。

蔡子蔡孟翰作證說，母親中風7次，前幾次可以復健、工作，第6次開刀時，左半邊已無法行動；母親從全癱到最後，從未長過褥瘡，父親親自帶著母親復健，比如說滑手指的動作，父親會說「現在到八斗子囉，快到陽明山了」。兒子說，父親也慢慢變老，「床頭上不只有母親的藥袋，還多了父親的心臟病、高血壓藥袋」，父親總帶著笑意照顧母親。

北院認為蔡萬建長年照顧病妻，沒有個人生活，身體產生病痛後，還是不將妻子送往長照機構，對妻子用情甚深，案發前，蔡因無法排解情緒，選擇了結妻子生命、令妻子從痛苦中解脫，「與使被害人痛苦而殺人不同」。北院認為蔡適用「自首」、「情堪憫恕」減刑，依殺人罪最低10年有期徒刑刑度「減判再減半」裁判。

因一審刑度無法緩刑，蔡上訴。高院昨開庭，蔡一改過去沉默寡言，滔滔不絕描述自己健康欠佳，指自己的精神狀況如同精神疾病，且患「心碎症候群」，稱症狀是從頭頂傳導下來，心臟會緊急收縮，「會暴斃猝死」。

律師主張一審的精神鑑定不公正，指蔡萬建是在精神崩潰下犯案，應符合刑法第19條第2項減刑條件。律師認為一審的鑑定報告說蔡的憂鬱身心被低估，但後來又說沒有，因此聲請由台大精神醫學部來審查鑑定，或是傳原鑑定醫師說明。檢察官認為沒有必要，主張相關疑點一審就已交代，要釐清可先用函詢方式處理。