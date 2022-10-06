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影／爆乳女蛇頭刪對話紀錄湮滅證據 法院續押

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣張姓女子加入跨國犯罪組織，誘騙國人到柬埔寨從事詐騙工作，被騙者甚至需交40萬元贖金或再「騙招」1人「抓交替」才可返台，彰化地檢署今依組織犯罪條例等罪嫌將張女等3人起訴，在押的張女移審彰化地方法院後，法官發現張女曾指示證人刪除手機對話記錄，有湮滅證據之虞，因此裁定續押。

彰化地檢署襄閱主任檢察官吳宇軒表示，張女41歲)等人參與的是設址在柬埔寨金邊的「凱博公司」、「萬源公司」，及設址在泰國的「萬利公司」跨國犯罪組織，萬利公司的「聰哥」等人成立「妙蛙迪人事群」的line群組連繫，並區分為「人事組」、「機房組」、「後勤組」等業務分工。張女等人負責「人事組」業務，採取「正招」、「騙招」二種方式招募新人，其中「騙招」即以刊登電腦打字快速賺錢等訊息，誘騙國人前往柬埔寨、泰國等地工作。

被誘騙的國人再由張女等人集中管理至定點旅館住宿，等待辦理護照及簽證完畢，載送被害人至桃園國際機場搭機出境，抵達柬埔寨當地後則由犯罪組織集團成員控制，要求被害人從事詐騙工作，如若不從，則需由台灣家人拿出40萬元贖金「贖人」，或再「騙招」1人頂替其到國外從事詐騙工作，始可返台。張女等人每成功「騙招」1人出國，即可獲利10萬元，從今年6月間至今，已至少誘騙4名被害人出國，檢警也即時攔阻即將被誘騙出國的3名被害人出國。

張女今年8月落網時，當時她正在外交部辦理護照等相關事宜，穿著短裙爆乳裝，露出修長美腿，看起來光鮮亮麗，據了解，張女原本是在彰化市工作的通訊行小妹，2018年間就曾幫大陸詐騙集團申辦預付卡手機做為犯罪工具，當時被依詐欺與偽造文書等罪，判處拘役30日，沒想到張女未見悔改，成為犯罪集團底下的女蛇頭。

彰化地檢署今天依組織犯罪條例、刑法第297條意圖營利以詐術使人出中華民國領域外等，起訴張女、共犯邱男、林男等3人，在押的張女起訴後，今移審彰化地院。

彰化地院發言人庭長廖健男表示，張女經法官訊問後仍否認犯行，且又曾指示證人刪除對話紀錄，或收回對話紀錄，足認張女有湮滅證據之虞，確有非予羈押，顯難進行審判或執行之必要性，應予羈押。

彰化縣張姓女子等犯罪集團在臉書刊登高薪招募廣告，誘騙國人出境工作，張女到外交部辦相關手續走出大門時，被刑事局員警逮捕。圖／民眾提供
彰化縣張姓女子等犯罪集團在臉書刊登高薪招募廣告，誘騙國人出境工作，張女到外交部辦相關手續走出大門時，被刑事局員警逮捕。圖／民眾提供
彰化縣張姓女子等3人加入跨國犯罪組織，今年在臉書「偏門工作社團」刊登高薪招募前往柬埔寨工作，誘騙國人出境從事詐騙工作。圖／民眾提供
彰化縣張姓女子等3人加入跨國犯罪組織，今年在臉書「偏門工作社團」刊登高薪招募前往柬埔寨工作，誘騙國人出境從事詐騙工作。圖／民眾提供

詐騙集團

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