失聯移工雙載酒駕肇事逃逸 兩外送員協助警方追捕制伏

台南北區成功路與西和路口昨晚6點多發生機車擦撞事故，遭撞的張姓男子倒臥路口，但雙載的2名移工起身後淡定離開，走進一旁巷弄後分頭逃竄，2名外送員見移工肇事逃逸立即報警，最後警民合力壓制2名逃逸移工，約詢後分別依肇事逃逸、公共危險及公共危險通緝送辦。

車禍發生時，現場2名外送員見義勇為，立即上前追喊2名逃逸移工，市警五分局立人、和緯派出所據報後趕往現場，合力制伏兩移工，其中19歲女外送員在過程中跌倒擦傷。警方感謝熱心民眾即時的協助，特別頒發感謝狀表揚其英勇行為。

警方調查，北區成功路與西和路口昨晚6點多發生機車擦撞事故，遭撞的張姓男子四肢多處擦挫傷，另一方雙載的移工卻起身淡定離開路口，走進一旁巷弄後分頭逃竄，路過的2名外送員見移工肇事逃逸便上前追捕。

第五分局勤務指揮中心獲報後立即派遣立人、和緯派出所警力迅速到場圍捕，立人所在周邊巷弄搜尋後逮獲1名移工，外送員與和緯所同仁合力制伏另名移工。經確認分別41歲及32歲的越南籍逃逸失聯移工，其中一人還因酒駕公共危險通緝中。

警方指出，二人飲酒後無照騎乘借來的機車，撞到人後心虛逃跑，經呼氣酒測超標，約詢後依肇事逃逸、公共危險及公共危險通緝移送台南地檢署及移民署台南專勤隊。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康