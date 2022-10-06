27人跑到廈門當「公僕」 吃定10萬罰鍰
大陸委員會禁止台灣人民擔任大陸地區具政治性機構、團體職務，但曾姓女子等27人卻在2018、19年間與廈門海旅海安服務公司簽約，專職參與福建省廈門市海滄區社區治理工作，月薪1萬至2萬3千元人民幣不等。內政部認為27人違反兩岸人民關係條例，各處10萬罰鍰；27人提訴願遭駁，打行政訴訟勝訴，但最高行政法院今廢棄原判決確定。
曾姓女子等人與海安公司簽定勞動合同，在海滄區擔任社區主任助理。這27人認為罰他們罰鍰是不當擴張陸委會在2004年3月公告的規範對象，並認為這侵蝕人民的生存權、工作權、財產權，應嚴格限縮在「涉及國家認同或基本忠誠度、或屬對台統戰工作、或有妨害國家安全或利益之虞」範圍內。
27人也主張，遍查陸委會的公告，根本沒將「國有獨資公司」此一大項列入，內政部卻自行創設法律所無的限制，明顯過度擴張解釋、錯誤涵攝法令。
台北高等行法院認為這些人擔任的職務難認有妨害國家安全或利益之虞，且內政部以陸方提供職務屬於對台統戰手法為由，卻沒具體審視「統戰手段」對於台灣地區究竟有何不利影響。北高行認為罰鍰違反比例原則，因此撤銷訴願決定及原處分。
內政部不服一審判決而上訴，最高行政法院認為兩岸目前仍處於分治與對立狀態，政治、經濟與社會等體制有重大本質差異，兩岸人民關係條例的規定是為確保台灣地區安全、自由民主的憲政秩序，規定合理，沒有違憲。
最高行政法院指出，原判決既然認定大陸地區居民委員會是屬陸委會2004年3月1日公告、兩岸人民關係條例第33條第2項所規定的政治性機關、團體，卻又說不至於有妨害國安或利益疑慮，不用適用兩岸人民關係條例，判決理由矛盾，用法有違誤。
因曾女等27人已經違反兩岸人民關係條例，最高行政法院認為內政部從法定最低罰鍰限度裁處10萬元罰鍰有據，因此廢棄原判決、駁回27人在原審之訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言