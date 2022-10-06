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挑戰公權力不准易科罰金 北市「松山之亂」首惡入監服刑

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

台北市警松山分局去年4月爆發「松山之亂」，四海幫分子徐權與警口角後，率眾衝入中崙派出所砸毀電腦螢幕。今年7月台北地院原依妨害公務執行罪，判處徐男徒刑6月確定，得易科罰金，但徐男今天至北檢報到，執行科檢察官認為他挑釁警方公權力，毫無法治觀念，當場否准他聲請易科罰金，立刻送監執行。

北檢表示，檢察官原傳喚徐男於上月30日至執行科報到，但徐男未遵照期限自行前來，檢察官已命令警方拘提，徐男今天才主動前往北檢執行科報到。

2021年4月16日凌晨，徐男與9名友人在酒吧飲酒後到騎樓抽菸，松山分局楊姓教官酒後經過，喝斥徐權等人講話小聲點，雙方爆發口角。徐男一行人不知對方是警察，一路追進松山分局，闖入分局一樓的中崙派出所大鬧咆哮，過程中徐男持鐵椅砸毀值班台警用電腦螢幕。

事後松山分局遭爆「搓圓仔」，衍生出議員介入、員警縱放人犯、所長刪除監視器影像等風波，被外界稱為「松山之亂」。一審台北地院認定徐男與值班員警和解，依損壞公務員職務掌管物品及毀損罪判刑6月、得易科罰金；檢警上訴，二審改依妨害公務執行罪判刑6月確定。

當時松山分局表示，徐男所為公然藐視公權力，嚴重危害治安，將函請檢方審酌勿易科罰金，讓徐男發監入獄。二審時，松山分局長陳昭甫也當庭建請合議庭勿判6月以下可易科罰金之刑和緩刑；公訴檢察官也以徐男無視員警執行公務砸毀公物，目無法紀，請求從重量刑。

松山之亂首惡徐權挑戰公權力，北檢不准易科罰金令其立刻入監服刑。記者張宏業／攝影
松山之亂首惡徐權挑戰公權力，北檢不准易科罰金令其立刻入監服刑。記者張宏業／攝影

檢察官 妨害公務 警察

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