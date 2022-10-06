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醫美名醫舊愛幫人偷打肉毒桿菌 判刑1年

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

知名吳姓醫學美容醫師以開設旅館為副業，他的前任潘姓女友，被控未經衛福部核准擅自輸入注射液、胎盤素等藥品及醫療器材，依藥事法起訴，台北地院審理，法官查出違法事證，判她有期徒刑1年。可上訴。

潘女與吳姓醫師本來是男女朋友關係，在吳開立的青年旅館擔任主管職務，檢察官指控，潘女與吳2019年11月15日將違禁品放置在潘女托運的行李箱內，潘女再以同行李姓女旅客的名義托運，3人自香港搭機返台。

財政部關務署台北關驗關查獲後，移送地檢署追究刑責，檢方查辦潘女，依藥事法輸入禁藥罪起訴她。

潘女辯稱，因她的行李箱放不下，才委託李女幫忙，還說李女在香港買藥品及醫療器材買得很誇張，甚至稱李女買這些東西要請吳幫忙施打。

法院調查，潘女未取得醫師資格，但自稱是從事醫美的「黃醫師」，2019年間在李女住處為李女施打肉毒桿菌、玻尿酸、埋線，拿到6萬8000元報酬，也曾在某會館為李女埋線，收了8000元，還幫另名女子打玻尿酸，收費4500元。

2019年10月底，潘女在吳姓醫師開的青年旅店，又為另一女子施打肉毒桿菌，收取2萬元，相關違法行為經過檢舉，查辦，已判有罪確定。

法官審理，考量證人證詞、潘女供述及書證，認為潘女的辯解是事後卸責之詞，不足採信，認定她有罪。

判決指出，潘女從事過餐飲、飯店與整型美容業務，曾有違反藥事法及醫療法的犯罪紀錄，她因與吳姓醫師認識、交往，為圖便利服務顧客，搭機擅自輸入違禁藥品、醫療器材，犯後未全盤坦承犯行，未見悔悟之心，判有期徒刑1年。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

醫師 香港

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