監視器僅拍到幫擠下體膿包 死刑犯邱和順被控性侵不起訴

死囚邱和順。聯合報系資料照／記者陳易辰攝影

死囚邱和順日前被民眾投書媒體爆料，指控他在獄中囂張跋扈，不僅向獄友詐騙，還性侵害男獄友，新北地檢署偵結詐欺案，認為難以認定邱和順有以詐術使獄友同意借款，予以不起訴處分；今檢方另偵結性侵案，因罪證不足予以不起訴處分。

邱和順2011年7月被最高法院判處死刑、褫奪公權終身確定，迄未執行，已遭收容在監長達32年，為關最久的死刑犯。他涉嫌在1987年11月約出女保險業務員柯洪玉蘭，索討50萬元不成後將其殺害，又被控在同年12月綁架男童陸正並殺害棄屍、向家屬勒贖100萬元。

因案件偵辦、審判過程中疑似有刑求、證據瑕疵、證物遺失、自白與客觀事實不符等爭議，引發社會各界關注，司法改革基金會等民間司法團體也因此認為邱和順案為冤案，常辦活動呼籲特赦邱和順。

未料有民眾投書媒體，指控邱和順憑藉司改會撐腰，在獄內囂張跋扈，還以手指侵入、打手槍等方式性侵男獄友，並指控邱和順明知無力償還借款，卻以急用錢為由，向獄友詐騙百萬，但因獄友沒錢可借才沒得手。

檢方分案調查，發現邱和順確實有開出5張面額百萬元的本票給3名獄友，稱他馬上就要出獄「會有很多錢」，但獄友們並未相信，也沒有把錢給他；邱和順喊冤說會開本票是因三名獄友向他稱要給他錢當生活費，以罪證不足不起訴。

另外邱被控性侵部分，檢方調查發現所內監視畫面多數已被覆蓋，僅還原依段今年1月22日的影片。影片可見邱和順將提告性侵的獄友褲子脫下，在對方生殖器、大腿內側附近做出擠壓、擦拭的動作，全程獄友未反抗，雖獄友稱那時是因他的生殖器被邱和順玩到流血，邱才幫他包紮，但因並無其他事證，加上監所管理員證稱曾多次看到邱和順幫獄友擠膿包，檢方予以不起訴處分。