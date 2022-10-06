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律師樓成立「金融爭端處理部」 3前檢察官辦商業案件

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

商業糾紛案件層出不窮，經常牽扯跨國、跨界的專業法律問題，一群從檢察官轉換跑道的律師開設解決商業糾紛的律師事務所，新成立「商業訴訟暨金融爭端處理部」，期望能解決商界複雜的法律爭議。

這群律師是前主任檢察官陳宗豪、前檢察官翁偉倫、黃致中；陳宗豪曾查辦立法院秘書長林錫山貪汙案，翁偉倫曾偵辦北投國小女童割喉案，黃致中則精通財經案件，曾調法務部辦事研議修法。

商業訴訟案件型態林林總總，包含財報不實、掏空資產、商業機密，但金融法律中包括證券交易法在內，有許多法條立法之初，構想非關法界，致訴訟爭議多、法律見解歧異，因此，商業事件衍生的訴訟格外複雜。

有鑑於此，多名前檢察官紛紛轉換跑道，決定從專業著手，在也是檢察官出身的法務部檢察司前副司長何俊英號召下，共同在事務所成立新部門，希望分流並強化辦理商業訴訟案件。

從左至右為陳宗豪、翁偉倫、黃致中。記者王聖藜／攝影
從左至右為陳宗豪、翁偉倫、黃致中。記者王聖藜／攝影

檢察官 律師 法務部

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