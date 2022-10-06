又無共識…憲法法庭第三度延後宣判 味全討3292萬有挑戰

味全食品因魏應充擔任董事長期間以低價油冒充配方調合油販售，智慧財產法院依新制沒收3292萬犯罪所得，味全認為刑法第二條第二項和刑事訴訟法條文牴觸憲法禁止溯及既往、比例、罪刑法定原則之虞，沒保障人民財產權、訴訟權，聲請釋憲。憲法法庭7月19日行言詞辯論，原本應在3個內做出判決，但今公告延後宣示。

憲法訴訟法第26條第2項規定「經言詞辯論之案件，其裁判應於言詞辯論終結後3個月內宣示之；必要時，得延長2個月。」而本案是憲法訴訟法今年1月4日上路以來，第三度延後宣判。

沒收新制案併案審理向藝人徐乃麟租屋聚賭的楊強蓉、收購台灣護照轉賣中國大陸人士的吳英裕，以及花蓮地方法院刑庭樂股、台北地方法院刑庭寧股法官的聲請解釋案。在言詞辯論後，又再併入高宏銘聲請案。

刑法沒收的規定是在2015年12月30日通過修正，並自2016年7月1日起實施，而味全聲請釋憲的原因案件第一審判決日期為2016年3月25日，當時沒收新制還沒實施，法院沒有宣告沒收味全的財產；第二審雖判公司無罪，但沒收新制已經實施，規定要適用「裁判時」的法律，因此沒收3292萬8820元。

味全認為刑法第2條第2項的規定竟可以回溯適用到修法前已經發生且結束的行為，明顯牴觸憲法禁止法律溯及既往原則、比例原則和罪行法定原則的要求，且此起沒收判決不能上訴第三審，連一次救濟的機會也沒有，也沒保障人民訴訟權。

楊強蓉因與徐乃麟密友董子綺共同營利聚賭，士林地院判沒收160萬元，她單方提上訴，結果台灣高等法院改沒收「440萬」確定，她也認為犯罪時沒收新制還沒施行，應依刑法第2條第1項優先適用「行為時（舊法）」的法律，且只有她一方提上訴，更應適用不利益變更禁止原則才對。

法務部表示，任何人不能因犯罪而保有不法所得，這不是刑罰也不是懲罰措施，是衡平；破壞法秩序所取得的犯罪所得，不值得保障。