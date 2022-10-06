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澎湖選舉查察座談 陳明堂：查賄就是最佳反賄

中央社／ 澎湖縣6日電

年底選舉升溫，法務部次長陳明堂昨天在澎湖選舉查察分區座談會中指出查賄就是最好的反賄，肯定澎湖有效掌握選情，最高檢察署也將調派人力支援查賄，期維護澎湖選舉公平與公正。

澎湖地區地方公職人員選舉分區座談會，昨天在澎湖地檢署舉行，澎湖地區檢、警、調、政風、移民與憲兵等單位與會，法務部次長陳明堂抵澎主持，包括最高檢察署、高等檢察署、高雄分署、調查局、廉政署與刑事局等正副主管都與會，並由澎湖地檢署檢察長黃智勇報告澎湖地區選舉情資、查賄與反賄等執行情形。

陳明堂肯定澎湖地檢署等單位的查賄準備工作，並指出查賄就是最好的反賄，期許各單位執行查察賄選時，要注意情資蒐報及有效性，並加強橫向、跨機關的聯繫，防制選舉暴力與選舉賭盤，締造更亮麗查賄成果。

黃智勇感謝最高檢察署調派人力支援離島，全力以赴投入查賄，期維護澎湖地區選舉的公平、公正與選風純淨。

澎湖 法務部

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