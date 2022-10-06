台南警取締改裝攔法官妻遭施壓？ 法官：沒表明身分

台南市警四分局前晚執行交通聯合稽查，攔查到邱姓婦人機車騎乘違規LED機車，經警臨檢開單處罰，法官丈夫到場關切一事，經台南地院一早先以電子公文去函台南市警四分局查詢，確認該女丈夫確為該院民事庭施姓法官，法官否認表明法官身分也未施壓，院方表示，政風室對此事展開調查。

台南地院表示，院方今日調得相關資料後，將請政風室對此事展開調查，並將視調查結果，就法官有無違反法官倫理規範或其他應受職務監督的情形，依據法官法第21條規定處置，並於必要時送交本院自律委員會依各級法院法官自律實施辦法審議。

經初步詢問，施法官表示，因遭臨檢車輛是施法官父親以其名義購買之二手車，於購得車輛後並未改裝過車燈，他太太因不知為何會因車燈改裝被警攔檢開單，才電請他過來說明購車經過及未有改裝車輛行為，並非是刻意聯絡其父一併到場以法官身份跟員警理論。

施到場瞭解情形後，因見被攔檢開單機車甚多，即向警員建議是否要先經宣導後再實施臨檢，及監理站在車輛過戶時，應予宣導和檢查，較不擾民，當中他太太並無如報載所述怒嗆分局長言行，且於員警告知仍應開單處罰後，他太太即配合開單簽名後離開。

至於他雖與事後出現並自稱為交通大隊警員討論依法行政是否應討論故意、過失的要件，但並沒有如報載所述該警員事後一直向夫妻鞠躬道歉的事實，此可由昨日四分局的公開說明及影片可資證明。