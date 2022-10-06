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民眾心肌梗塞硬賴陳時中 民進黨北市議員擬告鍾小平

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

北市環南市場4天前舉辦攤商聯誼晚會，發生男子心肌梗塞不治的不幸意外，事後國民黨市議員鍾小平指控，民進黨台北市長參選人陳時中當時正在台上唱歌，還對出言反駁的民進黨市議員劉耀仁、吳沛憶、許家蓓、簡書培4位議員提告。劉、吳、許、簡4人今前往台北地檢署發出聲明，表示鍾小平明知上述評論均有佐證，若他執意提告，4人也將對他提出妨害名譽及意圖使人不當選的告訴。

4名民進黨議員指出，經查當晚劉耀仁、吳沛憶與陳時中合唱時間約在7點40至45分間，距離民眾昏迷時間7點52分已距離7分鐘之久，此時三人先生均已離開舞台，同時現場目擊民眾也表示，當時舞台上已無活動，此部分從簡書培提供的現場錄影帶便可佐證。

因此，鍾小平用來指控上開虛偽事實的手機照片，所顯示的「萬華區、星期日 下午7：52」等記錄文字，顯然是事後加工的產物，絕非單純搞錯時間順序誤的會，而是刻意製造不利其他候選人社會評價、選情的不實證據，已然涉及妨害名譽及意圖使人不當選等刑事犯罪。

但鍾小平明知對於陳時中的指控內容，與事實有很大出入，仍向北檢對4人提告，若鍾小平屢勸不聽、執迷不悟，4人將委由律師提出妨害名譽及妨害選舉告訴。

不滿國民黨台北市議員鍾小平將環南市場民眾心肌梗塞硬賴給陳時中，4位民進黨台北市議員擬反告鍾小平。記者蔣永佑／攝影
不滿國民黨台北市議員鍾小平將環南市場民眾心肌梗塞硬賴給陳時中，4位民進黨台北市議員擬反告鍾小平。記者蔣永佑／攝影

鍾小平 吳沛憶 陳時中 台北市長 台北市選舉 2022大選

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