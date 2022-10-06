民眾心肌梗塞硬賴陳時中 民進黨北市議員擬告鍾小平

北市環南市場4天前舉辦攤商聯誼晚會，發生男子心肌梗塞不治的不幸意外，事後國民黨市議員鍾小平指控，民進黨台北市長參選人陳時中當時正在台上唱歌，還對出言反駁的民進黨市議員劉耀仁、吳沛憶、許家蓓、簡書培4位議員提告。劉、吳、許、簡4人今前往台北地檢署發出聲明，表示鍾小平明知上述評論均有佐證，若他執意提告，4人也將對他提出妨害名譽及意圖使人不當選的告訴。

4名民進黨議員指出，經查當晚劉耀仁、吳沛憶與陳時中合唱時間約在7點40至45分間，距離民眾昏迷時間7點52分已距離7分鐘之久，此時三人先生均已離開舞台，同時現場目擊民眾也表示，當時舞台上已無活動，此部分從簡書培提供的現場錄影帶便可佐證。

因此，鍾小平用來指控上開虛偽事實的手機照片，所顯示的「萬華區、星期日 下午7：52」等記錄文字，顯然是事後加工的產物，絕非單純搞錯時間順序誤的會，而是刻意製造不利其他候選人社會評價、選情的不實證據，已然涉及妨害名譽及意圖使人不當選等刑事犯罪。