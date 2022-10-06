快訊

吳亞馨轉戰商場生日前夕晉升人妻 穿深V裝攜男友登記

校園防疫措施調整 教育部：10月13日起後4天篩陰可入校

桌球世團賽／鄭怡靜決勝點關門 中華隊晉級4強銅牌起跳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

罵警察流氓抬出「魯迅」、「孔子」辯無罪 法官罰他5000元

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

呂姓男子逆向騎單車被舉發，辱罵員警「跟流氓一樣」，依侮辱公務員罪起訴；呂辯說，「流氓」是孔子之徒，是儒家的意思，台北地院認為，李絕非在稱讚人，判他罰金5000元。可上訴。

2022年3月20日下午6時，呂騎乘腳踏車在台北市民生西路單行道逆向行駛，經中山分局交通分隊陳姓員警攔下、舉發，呂不滿陳未勸導直接舉發，對陳辱罵「你跟流氓一樣」，檢方起訴呂。

呂否認侮辱公務員，他稱，文學家魯迅在「流氓的變遷」一文提到「流氓」是孔子之徒，是儒家，「流氓」是墨子之徒，是俠，都是好的意思，說警察跟流氓一樣是強調警察是讀過書的正義保母。

呂說，現場號誌有問題，警察沒有勸導即逕行開單，作法異常，他並沒有辱罵警察的意思。

法院認為，依社會通念，「流氓」有抨擊他人是非法橫暴之徒之意，根據警民對話譯文，是呂對被舉發不滿，又不在舉發單上簽收，後指警察「跟流氓一樣」，顯見呂絕非在稱讚警察是行俠仗義人民保母之意。

判決書說，呂以粗鄙言語辱罵公務員，考量他犯後雖表達歉意，但否認犯行，未與警察和解，判他罰金5000元。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

警察 孔子

相關新聞

判決書主文「臺」、「壹」誤繕 販毒案判幾年令人混淆

台中地方法院審理簡姓男子賣大麻案，判決主文卻寫下，簡販賣第二級毒品未遂，處有期徒刑「臺」年參月，因主文是判決書核心，尤其...

館長罵吳宗憲「什麼洨」仍不道歉 法官要兩人找台階下

館長陳之漢不滿藝人吳宗憲評論網紅，開直播罵吳宗憲「你什麼洨」，被依公然侮辱罪判拘役58日；民事部分，吳向求償200萬元，...

民眾心肌梗塞硬賴陳時中 民進黨北市議員擬告鍾小平

北市環南市場4天前舉辦攤商聯誼晚會，發生男子心肌梗塞不治的不幸意外，事後國民黨市議員鍾小平指控，民進黨台北市長參選人陳時...

罵警察流氓抬出「魯迅」、「孔子」辯無罪 法官罰他5000元

呂姓男子逆向騎單車被舉發，辱罵員警「跟流氓一樣」，依侮辱公務員罪起訴；呂辯說，「流氓」是孔子之徒，是儒家的意思，台北地院...

國慶連假打擊酒駕 高市警局10月8日起連3天大執法

國慶連假將至，高雄市警局因應市民聚會喝酒跟冬令進補增多，10月8日起針對易酒駕場所附近路段規劃「多點式路檢」、「重點區域...

越南茶假冒台灣茶參賽獲評比轉售 女茶農遭起訴

陳姓女茶農以每台斤300元購買30台斤越南茶，通過竹山鎮農會茶賽獲「二朵花」等級後，再以1台斤600元賣出20台斤給茶行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。