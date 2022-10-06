罵警察流氓抬出「魯迅」、「孔子」辯無罪 法官罰他5000元

呂姓男子逆向騎單車被舉發，辱罵員警「跟流氓一樣」，依侮辱公務員罪起訴；呂辯說，「流氓」是孔子之徒，是儒家的意思，台北地院認為，李絕非在稱讚人，判他罰金5000元。可上訴。

2022年3月20日下午6時，呂騎乘腳踏車在台北市民生西路單行道逆向行駛，經中山分局交通分隊陳姓員警攔下、舉發，呂不滿陳未勸導直接舉發，對陳辱罵「你跟流氓一樣」，檢方起訴呂。

呂否認侮辱公務員，他稱，文學家魯迅在「流氓的變遷」一文提到「流氓」是孔子之徒，是儒家，「流氓」是墨子之徒，是俠，都是好的意思，說警察跟流氓一樣是強調警察是讀過書的正義保母。

呂說，現場號誌有問題，警察沒有勸導即逕行開單，作法異常，他並沒有辱罵警察的意思。

法院認為，依社會通念，「流氓」有抨擊他人是非法橫暴之徒之意，根據警民對話譯文，是呂對被舉發不滿，又不在舉發單上簽收，後指警察「跟流氓一樣」，顯見呂絕非在稱讚警察是行俠仗義人民保母之意。