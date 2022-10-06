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國慶連假打擊酒駕 高市警局10月8日起連3天大執法

中央社／ 高雄6日電

國慶連假將至，高雄市警察局因應市民聚會喝酒跟冬令進補增多，10月8日起將在易酒駕場所附近路段規劃取締，為期3天。圖為高雄警方取締畫面。（高雄市警察局提供） 中央社
國慶連假將至，高雄市警察局因應市民聚會喝酒跟冬令進補增多，10月8日起將在易酒駕場所附近路段規劃取締，為期3天。圖為高雄警方取締畫面。（高雄市警察局提供） 中央社

國慶連假將至，高雄市警局因應市民聚會喝酒跟冬令進補增多，10月8日起針對易酒駕場所附近路段規劃「多點式路檢」、「重點區域巡守」取締，為期3天，重點攔查汽車。

高雄市政府警察局交通警察大隊今天發布新聞稿指出，隨著國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，各飲酒場所逐步解封，市警局為遏止酒駕歪風，提升取締酒駕執法強度，10月8日起將連續3天針對酒駕執行取締。

市警局表示，警方將運用大數據分析針對易酒駕事故地點及餐廳、小吃部、KTV、舞廳、酒店、夜店等附近路段為重點，規劃「多點式路檢」、「重點區域巡守」等部署方式，以4至6人組成線上機動攔查警組來回巡邏，並針對疑似酒駕車輛加強攔查、舉發及取締，重點攔查取締汽車，以達酒駕零容忍。

高雄市警察局長林炎田表示，為杜絕酒駕事故憾事發生，需執法及宣導雙管齊下，易飲酒場所周邊列為經常路檢場所，加強稽查攔檢取締酒駕。路檢除了定點編組，也編排機動巡邏組於周圍梭巡，留意可疑車輛，加強攔查。

林炎田也呼籲，餐飲業者負起社會責任，主動協助飲酒顧客代叫計程車或鼓勵代駕，客人若不配合店家，也可通報警方到場即時攔阻；警方對於酒駕肇事必定依法重罰，同車乘客、車主也將同步告發。

市警局表示，連假期間高雄舉辦台灣設計展、2022高雄左營萬年祭、衛武營週年慶4.0、高雄市身心障礙國民運動會、2022高雄市庄頭藝穗節、2022蓮池潭國際鐵人三項競賽、高雄市鹽埕區市場商圈產業活化系列活動、岡山籃籗會等活動。

針對高雄各大風景區，市警局也將加派警力疏導交通、強力取締交通違規行為，使各項活動及景區周邊交通平順，確保民眾開心出門、平安回家。

酒駕 高雄市 警察

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