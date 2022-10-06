判決書主文「臺」、「壹」誤繕 販毒案判幾年令人混淆

台中地方法院審理簡姓男子賣大麻案，判決主文卻寫下，簡販賣第二級毒品未遂，處有期徒刑「臺」年參月，因主文是判決書核心，尤其量刑輕重和當事人極其相關，法界認為主文誤繕恐影響重大，研判應是輸入法造成「壹」寫成「臺」；台中地院表示，是明顯誤繕，將另行裁定更正。

檢警調查，簡男去年12月上網兜售大麻、K他命被警方網路巡邏發現並喬裝買家查獲，法院以簡構成累犯，而警方用釣魚方式查獲，簡販毒屬未遂，並考量他供出上游、自白坦承予以3度減刑，因販賣第二級毒品處無期或10年以上徒刑，中院依販賣第二級毒品未遂，判他「臺」年參月。

台中地院表示，該判決中主文「臺」年部分，明顯屬於誤繕，將會由原本合議庭另行裁定更正，針對主文「臺」年改為「壹」年，並寄發予當事人收受。

有司法官表示，法院裁定更正理由百百種，大致上又以當事人姓名、年籍、犯罪時間等最多，或是判決書案號、辯護律師誤載也有，甚至是主文中漏載得易科罰金，但主文出錯相對少，因量刑是核心，法官出手前應詳加比對，若是合議庭審判長也會再次過目。

然而，類似因輸入法問題造成「臺」、「壹」混淆也非首例，台中地院今年還有一起毀損案判決，主文如易科罰金，也寫成以「臺」千元折算壹日，後來也下裁定更正為「壹」千元折算壹日。

律師林柏宏表示，依司法院釋字第43號解釋，刑事判決中若有一望即知的明顯錯誤，而不影響於全案情節與判決之本旨，其經宣示或送達者，得參照民事訴訟法第232條規定，依聲請或依職權裁定更正。

林柏宏指出，由於該案中主文量刑用字明顯錯誤，影響重大，如從該判決內文、使用法條及論罪科刑理由等，能夠判斷出「臺」年應指的是「壹」年，就能佐以認定應是明顯繕打錯誤並裁定更正；反之若判決書看不出大致刑度，又主文繕打錯誤，就可能必須上訴至二審再做程序補正。