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館長罵吳宗憲「什麼洨」仍不道歉 法官要兩人找台階下

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

「館長」陳之漢不滿藝人吳宗憲評論網紅，開直播罵吳宗憲「你什麼洨」。 圖／聯合報系資料照片
「館長」陳之漢不滿藝人吳宗憲評論網紅，開直播罵吳宗憲「你什麼洨」。 圖／聯合報系資料照片
館長陳之漢不滿藝人吳宗憲評論網紅，開直播罵吳宗憲「你什麼洨」，被依公然侮辱罪判拘役58日；民事部分，吳向求償200萬元，最高法院判陳賠償80萬元確定，公開道歉部分，因憲法法庭判違憲，廢棄、發回。台灣高等法院更一審上回開庭時，陳、吳雙雙缺席，法官定今日再開，但對於如何「回復名譽」，雙方無共識。

陳之漢2019年8月5日不滿吳宗憲在直播中評論網紅，同年月8日在自己的直播頻道上，以「館長 吳宗憲：網紅文化／演藝界都須養成素養？有網路就能當網紅？拿起機器就要直播？」為標題直播，怒罵吳宗憲「您前輩，幹XXXX勒」、「本土天王，幹XX」、「你連屁都不如嘛，你什麼洨」等語，被一狀告上法院。

刑事部分，台北地院依公然侮辱罪判陳之漢拘役58日，得易科罰金，緩刑2年，須向公庫支付10萬元定讞。民事部分，吳宗憲認為陳刑事判決後仍在直播中持續嘲諷，未見悔意，且仍稱是他先罵人，但他僅是對網紅的意見表達，並無損人之意，反倒是陳之漢絲毫未意識到自己的影響力，侵害他的名譽，提告求償200萬元，並要求公開道歉。

法院審酌陳之漢有爭議的話，包括「你開一個他媽的直播吃火龍果啊，你吃洨（閩南語，泛指精液）也沒有人要看你知道嗎，你跟人家講前輩。」、「本土天王，幹你娘，你哪裡人？」、「你說我們是個屁，不好意思捏，那你是什麼？你連屁都不如嘛，你什麼洨，我有說錯話嗎？」等，認定故意侵害吳宗憲的名譽權，一、二審判賠80萬為宜，另應在YouTube頻道、臉書粉絲專頁連3天刊登道歉啟事。

最高法院認為判決雖無違誤，但強制道歉部分，因憲法法庭判違憲，陳之漢應賠償80萬元確定，公開道歉部分廢棄發回更審。

高院更一審今行準備程序，對於要如何「回復名譽」，是用「講」的還是「刊登」，陳之漢都不能接受。

陳之漢的委任律師表示，案子已經過了3年，記者都有報導案件進度，「刊登」任何文字都涉及表意自由，主張沒有必要再刊登。法官詢問在判賠80萬元確定後，仍持續有報導嗎？律師答稱上月21日因雙方都未接收到開庭訊息而未到，媒體也有報導。

法官希望雙方「找台階下」，並詢問是否願意送調解？兩名律師都表示要請示當事人意見，高院定27日再開庭。

陳之漢 館長 吳宗憲 公然侮辱

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