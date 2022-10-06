日立併購涉內線交易 永大機電董事長許作名不起訴確定

台灣電梯大廠永大機電前董事長許作名及公司主管等13人，原遭檢調懷疑2018年遭日立集團併購的禁止交易期間，涉嫌違反證交法內線交易套利。台北地檢署日前認定涉案人買賣股票的時間點，併購案訊息未達重大明確程度，今年8 月將13人不起訴，台高檢日前駁回北檢依職權再議，13人不起訴處分確定。

2018年10月26日，永大機電於公開資訊觀測站公告發布重大訊息，揭露日立集團擬以每股60元價格公開收購永大普通股1億5661萬9362股至3億6096萬4461股票，相當以38.32至88.32％股份入主永大。

當時檢調懷疑，許作名和公司主管、會計人員、相關親友等人因知悉該併購案，涉嫌在重大消息公開前，以本人或人頭證券帳戶，大量買進永大股票套利30至60萬不等。