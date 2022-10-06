聽新聞
test
0:00 / 0:00
日立併購涉內線交易 永大機電董事長許作名不起訴確定
台灣電梯大廠永大機電前董事長許作名及公司主管等13人，原遭檢調懷疑2018年遭日立集團併購的禁止交易期間，涉嫌違反證交法內線交易套利。台北地檢署日前認定涉案人買賣股票的時間點，併購案訊息未達重大明確程度，今年8 月將13人不起訴，台高檢日前駁回北檢依職權再議，13人不起訴處分確定。
2018年10月26日，永大機電於公開資訊觀測站公告發布重大訊息，揭露日立集團擬以每股60元價格公開收購永大普通股1億5661萬9362股至3億6096萬4461股票，相當以38.32至88.32％股份入主永大。
當時檢調懷疑，許作名和公司主管、會計人員、相關親友等人因知悉該併購案，涉嫌在重大消息公開前，以本人或人頭證券帳戶，大量買進永大股票套利30至60萬不等。
後來檢方查出，永大公司是被動接獲日立公告擬公開收購永大股票通知，並未提早取得投資資訊，許作名等人買股票時，難認當時併購案已達具體明確程度，涉犯內線交易罪嫌不足，處分許作名等人不起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言