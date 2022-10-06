快訊

血洗墨西哥市政廳！包括市長等18人遭槍殺亡 外牆滿是彈孔

22歲等同百歲人瑞！世界最長壽狗狗傳噩耗 粉絲心碎湧IG哀悼

誰讓恐龍有羽毛？科學家能從小鳥做出「複製龍」嗎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日立併購涉內線交易 永大機電董事長許作名不起訴確定

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

台灣電梯大廠永大機電前董事長許作名及公司主管等13人，原遭檢調懷疑2018年遭日立集團併購的禁止交易期間，涉嫌違反證交法內線交易套利。台北地檢署日前認定涉案人買賣股票的時間點，併購案訊息未達重大明確程度，今年8 月將13人不起訴，台高檢日前駁回北檢依職權再議，13人不起訴處分確定。

2018年10月26日，永大機電於公開資訊觀測站公告發布重大訊息，揭露日立集團擬以每股60元價格公開收購永大普通股1億5661萬9362股至3億6096萬4461股票，相當以38.32至88.32％股份入主永大。

當時檢調懷疑，許作名和公司主管、會計人員、相關親友等人因知悉該併購案，涉嫌在重大消息公開前，以本人或人頭證券帳戶，大量買進永大股票套利30至60萬不等。

後來檢方查出，永大公司是被動接獲日立公告擬公開收購永大股票通知，並未提早取得投資資訊，許作名等人買股票時，難認當時併購案已達具體明確程度，涉犯內線交易罪嫌不足，處分許作名等人不起訴。

遭日立集團併購涉內線交易，前永大機電董事長許作名等13人不起訴確定。圖／聯合報系資料照片
遭日立集團併購涉內線交易，前永大機電董事長許作名等13人不起訴確定。圖／聯合報系資料照片

內線交易 日立

延伸閱讀

日立併永大疑內線交易 前總經理許作名等13人不起訴

高端內線交易移送9次「動都不動」 藍委疑法務部不想辦？

併購東京著衣爆內線交易 久大資訊4高層遭訴

基勝–KY爆內線交易 會計師前董事林鴻基遭訴

相關新聞

判決書主文「臺」、「壹」誤繕 販毒案判幾年令人混淆

台中地方法院審理簡姓男子賣大麻案，判決主文卻寫下，簡販賣第二級毒品未遂，處有期徒刑「臺」年參月，因主文是判決書核心，尤其...

館長罵吳宗憲「什麼洨」仍不道歉 法官要兩人找台階下

館長陳之漢不滿藝人吳宗憲評論網紅，開直播罵吳宗憲「你什麼洨」，被依公然侮辱罪判拘役58日；民事部分，吳向求償200萬元，...

影／蛇蠍女人蛇騙國人到柬埔寨 要回國得繳40萬或「抓交替」

彰化縣張姓女子等3人加入跨國犯罪組織，今年在臉書「偏門工作社團」刊登高薪招募前往柬埔寨工作，誘騙國人出境從事詐騙工作，被...

老闆被控毒殺同性愛侶6年獲清白 遭押322日獲112萬7千元補償

富芮源公司負責人陳萬庭被控餵劉姓員工毒品、槍殺他，從一審到更二審都判他十多年徒刑，直到更三審才逆轉改判陳無罪，關鍵是劉死...

代駕在國道飆出192公里！車主無奈認吞1萬2罰單 還要被扣牌

臉書「爆料公社」今天有網友貼文指，日前先生喝酒找代駕，一個月後卻收到超速82公里的1萬2000元罰款；仔細看當下時速更高...

登山女神陷不倫風波！曾格爾發聲明：將採法律行動

台灣登山好手曾格爾昨（5）日遭爆與已婚富商偷情被正宮抓包，提告侵害配偶權並求償200萬元，眾人嘩然。曾格爾昨在臉書鄭重回應此事，聲明將對報導不實之處和惡意誹謗者委請律師採取法律行動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。