瑞芳爆首起賄選 女里長參選人送口罩、高粱酒聲押飭回

新北市瑞芳區一名女性里長參選人，在今年5月時，分送口罩、金門高粱酒等方式向里民涉嫌買票，後來登記參選，遭到民眾檢舉。檢調前天約談里長參選人、樁腳及選民多人，以涉嫌違反選罷法期約賄選罪嫌向法院聲請羈押，法官裁定飭回。

這起賄選案是基隆地檢署轄區，年底九合一大選首起移送賄選案，檢調接獲檢舉指出，一名女性里長參選人在今年5月間，曾分送禮品給選民，每人口罩2盒、1瓶金門高粱酒，涉嫌買票。

檢調掌握相關事證後，前天約談這名里長參選人、樁腳及選多人釐清案情。據指出，里長參選人坦承有送口罩及金門高粱酒，但5月時她還沒有要選，後來才登記想選里長。

檢警表示，雖然是5月送禮，但後來有登記參選，涉嫌構成選罷法中的期約賄選。檢方約談多人釐清案情後，昨天依涉嫌違反選罷法期約賄選罪嫌向法院聲請羈押。法院昨開羈押，法官裁定飭回。

基隆地檢署日前邀集警、調、移民、政風等機關代表進行查賄分區座談會，最高檢察署檢察總長邢泰釗指示，投票剩不到2個月，將積極查賄，預防境外勢力介入選舉及不實文宣影響選情，並掌握新興支付工具賄選態樣、杜絕選舉賭盤及掃蕩地下通匯。