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4人拿「熱熔膠條」砸車 上法院獲「凶器」認證
黃姓男子和張姓鄰居有嫌隙，去年10月深夜烙來洪姓、黃姓、李姓麻吉助陣，到張男林園區住處叫囂，黃男連播數通電話，張男都不接，於是李男從機車車廂拿出「熱熔膠條」，砸毀張男機車燈後，再與洪男猛踹張男住處鐵門，高雄地方法院審理後，法官認為熱熔膠是「凶器」，依妨害秩序罪判黃男等4人2月至6月徒刑，緩刑2年。
判決指出，去年10月9日深夜11時許，黃男和鄰居張男發生肢體衝突，黃男不服，打電話邀集洪姓、李姓、黃姓友人助陣，沒料4人在張男住家門外叫囂多時，張男不接電話也不理他們。於是拿出機車置物箱的熱熔膠條，朝張男的機車猛砸，車燈打破後，再猛踹鐵門。
警方獲報後到場，逮捕黃男等4名滋事的男子，並依妨害秩序罪移送法辦。高雄地方法院審理時，法官認定黃男等人所持的「熱熔膠條」是凶器，依法得加重2分之1徒刑。
但法院開庭時，張男向法官求情，稱彼此都是認識的鄰居，他們隔天就已經和解了，平時都很好，他不要提告，要撤回告訴。
法官見雙方都已和解，且打架時所生的危害並沒有嚴重波及公眾，雖然攜帶兇器依法要加重其刑2分之1，考量當時客觀環境、犯罪情節及危險影響，認為黃男等人無加重其刑的必要，輕判4人均得易科罰金之刑，並緩刑2年，可上訴。
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