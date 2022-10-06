每票2000元賄選遭查獲 花蓮秀林村長等3人羈押禁見

花蓮又發生賄選案，秀林鄉和平村王姓女村長參選人涉嫌透過樁腳，以每票2000元行賄，花蓮地檢署帶回參選人及可疑受賄選民共34人到案，查獲不法所得38萬多元。經檢方訊問後，王姓村長參選人、陳姓樁腳及游姓樁腳嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方指出，王姓村長參選人在登記後，涉嫌透過多名樁腳，以每票現金2000元，分別向該選區有投票權的多位選民多人行賄，請求投票支持，涉犯投票行賄罪嫌。

經檢警多日蒐證，檢察官指揮新城分局、移民署花蓮縣專勤隊、花蓮憲兵隊，於4日早上持法院搜索票，針對秀林鄉王姓村長參選人住處等共14個地點搜索，並通知王女及可疑受賄民眾共34人到案，同時查扣現金及自動繳回不法所得共38萬1000元。

檢察官訊問後，認為王姓村長參選人、陳姓樁腳、游姓樁腳共同涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項行求、期約及交付賄賂犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要，向法院聲請羈押禁見獲准。

截至目前，花蓮已查獲三起賄選案，第一起是鳳林鎮許姓里長參選人涉嫌在網路社群上，表明為里民免費洗車，用勞務方式換取選民支持，涉嫌賄選遭檢方傳訊調查，上月20日以3萬元交保。

第二個是鳳林鎮詹姓鎮民代表參選人，涉嫌以西瓜、現金2000元行賄，檢方帶回詹嫌、鍾姓椿腳、可疑受賄選民共20人到案，鍾以10萬元交保，詹聲押後法官諭知30萬元交保。