假裝懂法律！他違法嗆警「罰6000塊而已」 法官開罰8000元

梁姓男子對義交比中指，警察上前勸阻時，他嗆「用社維法辦我啊」、「罰6000塊而已」，依社會秩序維護法移送法辦；台北地院審理認為，警察辦案有理，裁定梁罰鍰8000元。可抗告。

法律規定，於公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞或行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱之程度者，處拘留或1萬2000元以下罰鍰，法官審酌梁的犯情、年齡、智識程度，裁出梁應罰的金額。

台北市警信義分局移送說，梁姓男子2022年8月15日18時許在台北市光復南路、信義路口對義交人員說「我專門在搞警察的啦！」待警方處理時，又對警察說「用社維法辦我啊！」「罰6000塊而已！」「惱羞了嗎？沒辦法教我閉嘴？」「某些警察都是廢物啦！」等。

警方蒐證，認為梁經制止後不改善，強制將梁帶回隊部製作筆錄，依違反社會秩序維護法將梁移送法辦。