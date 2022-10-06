謝龍介批酒駕犯罪率6都最差 南市府：酒駕死亡降5成

國民黨台南市長參選人謝龍介。 聯合報系資料照／記者修瑞瑩攝影

國民黨台南市長參選人謝龍介今天以警政署數據，批南市在民進黨長期執政下，近10年約7.1萬人次因酒駕被取締，且「每10萬人酒駕犯罪率」表現為6都最差。而酒駕死傷人數，近5年平均每年有1269.8人，六都中僅次於桃園市。

台南市警局表示，今年前7個月，員警取締酒駕3312件，較去年同期增加1千件，酒駕事故也減少88件，下降12%，酒駕死亡事故更下降50%。

謝龍介指出，根據道安資訊查詢網資訊，6都中人口最少的台南市，近5年平均每年有1269.8人因酒駕肇事而死傷，僅次於桃園市的1318人，這些冷冰冰的數字，每個都代表一場悲劇，甚至一條性命、一個破碎家庭。謝龍介請黃偉哲市長不要繼續躲在發言人身後不回應，發言人也不要躲在員警背後，抹黑謝龍介批評基層。

謝龍介說，「將帥無能累死三軍」，當選後，將親自督導，追辦台南三安（治安、消安、道安），並嚴厲取締酒駕，保障用路安全。同時，強化科技執法，整頓危險駕駛，除了保障民眾生命財產安全，也減輕員警工作負擔。他指台南市在民進黨執政下，福利、治安表現、交通建設等多項指標都在6都中墊底，證明當權者無能，應該換人做才知道好壞。

市警局回應，酒駕若僅單看達公共危險罪標準（指警方攔查酒測值0.25以上及事故酒測值0.15以上）件數容易陷入數字迷思，南市今年1到7月酒駕取締3969件，酒駕事故657件（死亡8件、受傷458件、財損191件），如再扣除酒駕事故件數，由員警主動取締酒駕3312件，與去年同期2316件相比，增加近千件，而酒駕事故也較去年同期減少88件、下降12%，其中酒駕死亡事故跟去年16件相比，下降幅度更達50％。

市警局強調，南市酒駕防制工作，在執法、宣導、酒駕肇事溯源、酒精成癮戒治、累犯照片公布等多面向努力下，事故呈現下降趨勢，若僅由片面數字評斷臺南市酒駕防制成效，是在無視本市對酒駕防制工作的努力。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康