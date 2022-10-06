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影／蛇蠍女人蛇騙國人到柬埔寨 要回國得繳40萬或「抓交替」

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣張姓女子等3人加入跨國犯罪組織，今年在臉書「偏門工作社團」刊登高薪招募前往柬埔寨工作，誘騙國人出境從事詐騙工作，被騙去者若不願從事詐騙，家人需交40萬元贖金或再「騙招」1人「抓交替」才可返台，彰化地檢署今依組織犯罪條例等將張女3人提起公訴，並持續清查是否有其他受害人。

女蛇頭張女(四十一歲) 是今年8月15日在外交部辦理護照等相關事宜時被刑事局人員逮捕，當時檢警已獲線報，由彰化地檢署檢察官陳顗安指揮刑事警察局、彰化縣田中分局、溪湖分局、桃園市政府警察局刑警大隊等單位組成專案小組，於當日同步執行搜索，查扣手機、護照、筆記型電腦、筆記本等相關證物，將張女等多名犯罪集團成員同步拘提到案，並即時攔阻即將被誘騙出國的3名被害人出國，張女並被收押禁見。

彰化地檢署襄閱主任檢察官吳宇軒表示，張女等人參與的是一個跨國犯罪組織，並區分為「人事組」、「機房組」、「後勤組」等業務分工。張女等人負責「人事組」業務，採取「正招」、「騙招」二種方式招募新人，其中「騙招」即以刊登電腦打字快速賺錢等訊息，誘騙國人前往柬埔寨、泰國等地工作。

吳宇軒說，被誘騙的國人再由張女等人集中管理至定點旅館住宿，等待辦理護照及簽證完畢，載送被害人至桃園國際機場搭機出境，抵達柬埔寨當地後則由犯罪組織集團成員控制，要求被害人從事詐騙工作，如若不從，則需由台灣家人拿出40萬元贖金「贖人」，或再「騙招」1人頂替其到國外從事詐騙工作，始可返台。張女等人每成功「騙招」1人出國，即可獲利10萬元，從今年6月間至今，已至少誘騙4名被害人出國。

張女今年8月落網時，當時她正在外交部辦理護照等相關事宜，穿著短裙、腳踩高跟鞋，露出修長美腿，看起來光鮮亮麗，據了解，張女原本是在彰化市工作的通訊行小妹，2018年間就曾幫大陸詐騙集團申辦預付卡手機做為犯罪工具，當時被依詐欺與偽造文書等罪，判處拘役30日，沒想到張女未見悔改，「生意愈做愈大」，成為犯罪集團底下的女蛇頭。

彰化地檢署今天依組織犯罪條例、刑法第297條意圖營利以詐術使人出中華民國領域外等，起訴張女、共犯邱男、林男等3人。

由於傳出張女等犯罪集團所騙的國人高達數十人，彰化地檢署檢察長洪家原更召開專案會議，檢警將持續全面清查列管，嚇阻犯罪發生，呼籲民眾求職時，務必提高警覺，切勿輕信高薪出國工作訊息，謹慎求證，以免受騙上當，甚至落入陷阱或淪為詐欺共犯。

彰化縣張姓女子等犯罪集團在臉書刊登高薪招募廣告，誘騙國人出境工作，張女到外交部辦相關手續走出大門時，被刑事局員警逮捕。圖／民眾提供
彰化縣張姓女子等犯罪集團在臉書刊登高薪招募廣告，誘騙國人出境工作，張女到外交部辦相關手續走出大門時，被刑事局員警逮捕。圖／民眾提供
彰化縣張姓女子等3人加入跨國犯罪組織，今年在臉書「偏門工作社團」刊登高薪招募前往柬埔寨工作，誘騙國人出境從事詐騙工作。圖／民眾提供
彰化縣張姓女子等3人加入跨國犯罪組織，今年在臉書「偏門工作社團」刊登高薪招募前往柬埔寨工作，誘騙國人出境從事詐騙工作。圖／民眾提供

詐騙集團 人蛇集團 柬埔寨

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