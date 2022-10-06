代駕在國道飆出192公里！車主無奈認吞1萬2罰單 還要被扣牌

臉書「爆料公社」今天有網友貼文酒後找代駕，卻吃上罰單。圖／取自臉書「爆料公社」

臉書「爆料公社」今天有網友貼文指，日前先生喝酒找代駕，一個月後卻收到超速82公里的1萬2000元罰款；仔細看當下時速更高達192公里，這張罰單也引起熱議論，直呼「192還能平安回家是奇蹟」；警方也確認舉發並無違誤，但因無法確切證明誰是代駕，車主只能認吞罰單。

網友今天在臉書「爆料公社」貼文指「代駕變代飆！酒後請代駕卻收違規罰單一萬二還要被扣牌？！」並附上一張罰單超速罰單。

該違規發生於8月20日3時47分，地點為國道一號南向356.1公里；違規事實，指速限110公里，經雷達測定行速為192公里，超速82公里，遭處1萬2000元罰款。

貼文一出，引起網友熱議，紛紛留言「192...開這麼快，嚇死人」、「肯定找到玩命快遞那位傑森史塔森，真幸運」、「192還能平安回到家也是奇蹟了」。

國道警察指出，此案採證地點為國道1號南向355.5公里，設有「警52」測速取締標誌，且舉發員警所使用的雷達測速儀器，有經濟部標準檢驗局委託財團法人工業技術研究院檢定合格。

警方表示，該車違規為雷達測速儀器照相採證，於8月20日3時47分，在國道1號南向356.1公里處，測得時速192公里，逾最高速限，無誤拍的情形，且確認舉發並無違誤。

貼文者表示，因代駕是透過店家，再麻煩其他客人叫的，因此不清除當時代駕的聯繫方式，只能認吞1萬2000元的罰單，且車主仍須吊扣汽車牌照6個月。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康