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台中今年酒駕已破7000件、激增兩成 國慶連假將大執法

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

周末就是國慶連假，台中市警察局將於3天動員15個分局，在全市各易酒駕肇事路段安排取締勤務，包括多點式路檢、重點區域巡守，並以多盤、多檢攻勢勤務增加嚇阻性；交通大隊也統計，今年1至9月已取締酒駕7055件，比去年增加1222件，增加幅度高達百分之20，顯見民眾仍存僥倖心態。

交大指出，國慶連假期間將動員15個分局，以連續3天執行取締酒駕專案，在轄內各處易酒駕肇事路段採多點式路檢、重點區域巡守做警力部署，同時24小時全天候分散機動全面巡守，並以多盤、多檢攻勢勤務，增加嚇阻性防止民眾酒駕僥倖心理。

交大統計，今年1月至月9已經取締酒後駕車7055件，其中移送法辦3541人，與其年同時間相較，取締增加1222件，約成長百分之21，移送法辦則增加332人，約成長百分之10.3。

警方說，國慶連假期間交通執法不打烊，將針對台中市內易發生酒後駕車、易肇事路段規畫取締酒後駕車勤務，民眾應確實遵守酒後不開車。

警方表示，同時將持續推動「溯源、斷源專案」，利用第三方警政強化監督力量，呼籲業者落實代客叫車、指定駕駛，客人若不配合執意駕車者，店家應迅速通報警方抵達現場，即時攔阻。

警方將於國慶連假期間針對酒駕攔查大執法。圖／警方提供
警方將於國慶連假期間針對酒駕攔查大執法。圖／警方提供

酒駕 國慶

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