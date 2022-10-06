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涉嫌違反證交法 嘉縣某上櫃公司負責人20萬交保
嘉義縣某上櫃公司涉嫌違反證券交易法，昨天嘉義地檢署指揮調查局前往公司等處搜索，傳喚林姓負責人等8人到案，今天凌晨檢方複訊後，諭令林姓負責人以20萬元交保。
檢方調查，這家公司除了經營原來的事業外，因近年來，其他經營團隊加入共同投入太陽能事業及水產事業，涉嫌從中違反證券交易法。
嘉義地檢署昨天指嘉義縣調查站前往公司等處執行搜索，並傳喚公司負責人林姓男子等8人說明。檢察官今天凌晨5時許複訊後，諭令負責人林男20萬元交保，王男等5人分別以2萬5千元至10萬元交保，陳男、張女請回。
這家公司於1987年設立於嘉義縣民雄工業區以蠟品事業為主後跨足太陽能光電、水產事業；2004年奉准為上櫃股票公司。
公司發布訊息表示，公司配合協助調查，對公司財務業務並無影響。
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