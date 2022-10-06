登山女神陷不倫風波！曾格爾發聲明：將採法律行動

登山好手曾格爾成功締造多項世界登山紀錄，卻疑似與富商開房間淪為小三，遭正宮提告求償2百萬元。圖／擷自曾格爾臉書

台灣登山好手曾格爾昨（5）日遭爆與已婚富商偷情被正宮抓包，提告侵害配偶權並求償200萬元，眾人嘩然。曾格爾昨在臉書鄭重回應此事，聲明將對報導不實之處和惡意誹謗者委請律師採取法律行動。

台灣登山女神曾格爾（29歲）3年內征服12座高峰，成績斐然加上外型姣好，一舉一動都備受矚目，昨日《鏡週刊》曝光她疑在返台居隔期間違規外出，並與陳姓贊助商開房偷情，相關訊息被其妻透過同步聯動的iPad發現，一怒之下將她告上法院，並求償200萬，全案正由士林地院審理中，曾格爾陽光形象隨之崩壞。

不過5日下午，曾格爾也在臉書發出聲明，面對不倫風波「將對報導不實之處和惡意誹謗者委請律師採取法律行動」，此後不再回應、靜待法律處理。同時也表明自己以登山為志業，會繼續努力達成14座8000米攀登的挑戰，謝謝各界關心。