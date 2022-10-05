遭取締改裝車她自稱「法官妻」 丈夫到場：警方到底有沒有宣導？

台南市警四分局昨晚執行交通聯合稽查，攔查到邱婦人機車違規變更LED燈，監理站人員認為她違規，警方開出900元罰單，她自稱她老公是法官，她向警方反問局長是否「欠修理？」，還有警官向邱女先生道歉的事。台南市警四分局今晚回應說，檢視現場影像沒有她所說局長欠修理，或是警官向法官道歉的情形。

台南地院指出，針對上開新聞，本院將向警局查證，如果是本院法官，本院將會啟動自律委員會展開調查。

據了解，警員攔到邱姓婦人機車後，監理站人員檢查後認為，機車燈鹵素燈，擅自改為LED燈，根據道路交通管理處罰條例第16條，擅改燈燈燈變原規格設備，可罰處900到1800元的罰鍰。

警方開了900元罰單，要求她把車燈換原廠車燈。邱女說，這輛機車是二手車，她根本分辨不出來什麼是原廠燈，她先生是法官，她聯絡先生到場。邱女施先生到場後表示這輛二手車買來時也需要到監理站驗車、過戶，質疑監理站沒有查出違法改裝的事實，就把車過戶給不知情的民眾，「警方到底有沒有在宣導？」

台南市警四分局說，警方配合環警監聯合稽查改裝噪音車時，稽查到改裝機車，邱姓女性駕駛聯絡與後續前來配偶，在現場確有表達不滿，但過程尚未有過份無禮情形，後也配合警方開單。

警方說，現場因多組人馬進行攔檢作業，幹部在其他位置協助攔檢，沒有躲在後方規避該場民眾抱怨情事；民眾表示該車輛為向他人購買二手車輛，對於車燈改裝未有察覺。