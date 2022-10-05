威震集團涉洗錢4千萬 角頭吳明達疑資助「逃陸通緝犯」送辦

涉青山宮槍擊案的威震集團董事長吳明達，被控透過台南謝姓地下匯兌業者協助，今年3月匯出1筆4千萬元鉅款到大陸，台北市刑大追查，收款人疑是因案遭通緝的威震集團張姓副幫主；檢警認為，吳明達疑透過麻將抽頭模式，將利潤匯往福建作為張男跑路費用，昨天搜索拘提吳明達到案，吳明達今晚在霹靂小組戒護下，移送台北地檢署複訊，全案依洗錢、組織等罪偵辦。

威震集團董事長吳明達涉洗錢遭拘提送辦。記者胡經周／攝影

據調查，張姓男子3年前遭判刑定讞，為規避入監服刑，跑路前往大陸藏匿遭通緝，警方在偵辦青山宮槍擊案時，意外發現吳明達曾匯款4千萬元到大陸，資金疑來自於農安街一間麻將賭場，檢警昨天一併搜索該賭場，約談蔡姓負責人到案，詢後移送北檢複訊。

檢警昨天先在淡水拘提吳明達，同時前往吳旗下一間三溫暖辦公室搜索，另一組人則在台南逮捕謝，由於雙方停止夜間偵訊，因此今天上午才開始詢問，由於搜扣資料頗多，案經馬拉松式調查，吳晚間在霹靂小組戒護下，移送北檢由檢察官漏夜偵訊，吳進入地檢署未發一語。

全案緣起於萬華芳明館旗下原生開發公司，今年4月遭人持衝鋒槍掃射，檢警調查發現，吳明達疑因千萬債務糾紛，與青山宮主委黃清源發生嫌隙，吳涉以500萬代價買凶，透過司機劉偉元找來槍手張修名狙擊黃，詎料張把錢花光，跑去向黃爆料說，「是吳叫我來殺你」，台北地檢署日前依預備殺人罪起訴吳明達、劉偉元、劉志偉表兄弟與桃園正義會角頭梁建偉、槍手張修名共5人。