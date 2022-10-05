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獨／男掐死女友、悶死雙胞嬰逃死 母拿遺照哭求法官：判死

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣男子陳宏嘉在三年前涉掐死同居陳姓女友、將兩名年僅10月大的雙胞胎男嬰，丟進洗衣機裡悶死，陳二度判死，但最高法院認定未審酌一切情狀，籠統判死，發回台中高分院更審，死者的妹妹、母親今出庭，聲淚俱下拿著3名死者遺照拜託法官，「殺3人不嚴重嗎？為何要從輕量刑，他（陳）憑什麼活著」。

陳宏嘉殺同居女友、雙胎胎兒案，今天下午在台中高分院開庭，由受命法官紀佳良審理，紀針對陳的犯罪事實，逐一詢問，也被陳的辯護律師質疑，已屬於審理程序時的調查範圍，不宜於準備程序中進行，紀面對律師提出意見，命書記官記在今天開庭紀錄中，律師也提出，要求補充鑑定，或請當初草屯療養院的鑑定人出庭交互詰問。

遇害陳女的母親、妹妹與家人，今天都有出庭，陳女胞妹、陳女母親拿著三名死者的遺照，聲淚俱下向法官控訴，三條人命不嚴重嗎，為何還要請求從輕量刑，光看到他（陳宏嘉）活著，就覺得噁心，還敢說量刑太重，2個小孩還小，沒有辦法決定要不要活，死得那麼慘，拜託法官「從重量刑」。

陳女母親也說，死都不會跟凶手和解，已經3年了，為何還沒有判死、執行死刑，今天看到凶手出庭，還變胖了，根本是「吃好、睡好」，而她從女兒遇害以來，從沒有一個晚上睡好覺，常常哭紅著雙眼，心有多痛，台南殺警案，就是凶手被放出來才犯案。

陳女母親說，凶手宣稱有賠300多萬元給家屬，該筆300多萬元是犯罪被害人補償金，而且由女兒前夫拿走大部分，她所拿到的70多萬元，全是女兒及孫子後事的處理費，不會拿兇手一毛錢，宣稱有賠償，根本是凶手透過表哥在外亂放的謠言，家屬不會跟凶手和解，「到死都不會和解」。

判決指出，陳宏嘉（32歲）因不滿同居的陳姓女友擔任傳播小姐時，疑與異性曖昧，獨留他照顧兩名10月大的雙胞胎兄弟，陳在2019年11月3日見陳女返家後，二度出手掐死陳女，接著再把兩名胞胎兒子，丟進洗衣機內，覆蓋厚重毛毯，不顧兒子在洗衣機內哭鬧，讓雙胞胎在洗衣機內悶1個小時後致死。

陳在行凶後還找朋友四處遊玩散心、流連網咖，直至案發後第5天，才在彰化落網，全案在一、二審時，都判處死刑，不過最高法院在今年8月間，撤銷死刑宣判，認定二審未審酌一切情狀，判死理由籠統，發回台中高分院更審。

陳宏嘉涉殺女友雙胎胎兒案，今天下午在台中高分院開庭，死者家屬聲淚俱下，希望法官判死。記者陳宏睿／攝影
陳宏嘉涉殺女友雙胎胎兒案，今天下午在台中高分院開庭，死者家屬聲淚俱下，希望法官判死。記者陳宏睿／攝影

死刑 雙胞胎 命案

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