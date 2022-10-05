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雲林首件賄選案 村長參選人捐10萬元給宮廟遭搜索

聯合報／ 記者黃于凡蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣大埤鄉沈姓村長參選人在完成參選登記後，參加某宮廟倉庫啟用典禮，疑以捐款10萬元給廟方，廟方當天也逐一向在場的人介紹他，疑以此方式進行賄選，雲林查賄專案小組昨天搜索沈的住處，連同沈姓村長參選人及廟方人員共19人帶回偵訊，訊後沈被以10萬元交保，其餘人請回。

雲林縣大埤鄉沈姓村長參選人在完成參選登記後，參加某宮廟倉庫啟用典禮，並捐款10萬元給廟方疑涉賄選。圖／雲林地檢署提供
雲林縣大埤鄉沈姓村長參選人在完成參選登記後，參加某宮廟倉庫啟用典禮，並捐款10萬元給廟方疑涉賄選。圖／雲林地檢署提供

雲林地檢署檢察官廖易翔接獲賄選情資後，昨天早上指揮雲林刑警大隊、斗南分局、雲林調查站、移民署雲林專勤隊，偵辦大埤鄉沈姓村長參選人涉嫌現金賄選案，兵分多路到涉案人及宮廟搜索，並傳喚涉案村長參選人及疑收賄的選民到案說明。

專案小組調查指出，沈姓村長參選人8月31日登記參選後，疑在參加宮廟倉庫啟用典禮活動時，捐款10萬元給廟方，且廟方當天逐一向現場民眾介紹沈姓參選人，以此方式進行賄選。

專案小組昨天帶回沈姓村長參選人及廟方相關人員19人，釐清捐款案情，沈矢口否認捐款賄選，訊後依違反選罷法，諭令以10萬元交保候傳，其餘人請回，並將進一步追查以釐清案情。

雲林地檢署表示，沈姓村長參選人涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項行賄罪，但沒有羈押必要，所以10萬元交保候傳，其他人則無保釋放。

雲林地檢署表示，選舉期間積極查賄，全力杜絕金錢、暴力及各種不法手段介入選舉。並再次呼籲候選人及支持者均應秉持公開、公正、公平原則投入選舉，不買票、不賣票，並提醒民眾踴躍檢舉不法，對於不法犯罪，不問對象、黨派、身分，一律嚴速偵辦，期能營造乾淨之選舉環境。

雲林縣大埤鄉沈姓村長參選人在完成參選登記後，參加某宮廟倉庫啟用典禮，並捐款10萬元給廟方疑涉賄選。圖／雲林地檢署提供
雲林縣大埤鄉沈姓村長參選人在完成參選登記後，參加某宮廟倉庫啟用典禮，並捐款10萬元給廟方疑涉賄選。圖／雲林地檢署提供

雲林 賄選 雲林縣選舉 2022大選

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