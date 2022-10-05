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男子酒測0.78三犯判刑4月 桃檢發監執行遭桃院撤銷
桃園一名巫姓男子去年酒駕被判刑4月，併科罰金4萬元，有期徒刑部分得易科罰金。桃園地檢署考量巫男2011年、2020年也曾酒駕，此次已達3犯，認為前2次易科罰金難收矯正效果，命他入監服刑；巫男不服，由家屬聲明異議，桃園地院也認定桃檢裁量有瑕疵，最後撤銷不准易科罰金執行處分，裁定剩餘刑期可易科罰金。
巫男上個月21日到案執行曾向執行書記官表示意見，妻子目前罹患乳癌，2個20歲和17歲女兒都還在念書，如果去執行，妻女恐無人照顧；他同時附上妻子的診斷證明，並繳清併科罰金4萬元，希望刑期部分能聲請易科罰金，但檢察官還是不准。
法院調查，桃檢不准巫男聲請易科罰金是依據高檢署今年2月23日函文的審核標準，該函意旨酒駕3犯以上的受刑人應審酌「難收矯正之效或難以維持法秩序」情形而不准易科罰金。然而，該函是避免各地檢署就酒駕再犯的發監執行寬嚴不一研擬統一標準，並非符合要件就不准易科罰金，檢察官在執行時，仍應就個案情形審酌。
法院認為，巫男去年第3次酒駕，酒測值高達0.78，違法情節非輕，但距離他2011年第一次酒駕已逾10年。雖然高檢署對酒駕3犯未特別限定時間，但就巫男的情況而言，難認易科罰金對他沒有警惕效用。
法院認為，桃檢在巫男表達意見前已做決定，執行程序與正當程序未盡相合，且本件未審酌3次酒駕相聚時間，未就具體個案情節做合義務性的才玲，難認裁量沒有瑕疵，因此予以撤銷處分。另外，巫男已入監執行，如果只撤銷指揮執行命令（處分），再由執行檢察官重行決定，作業流程時間對巫男不利益，因此同時諭知未執行餘刑可易科罰金。
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